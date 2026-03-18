سازش پرونده قتل عمد در بخش فیرورق شهرستان خوی به حرمت ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد : فردی با هویت م - د در سال جاری در بخش فیرورق شهرستان خوی مرتکب قتل عمد شده بود که بازداشت و پرونده وی در حال رسیدگی قرار داشت.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم تلاشهای رئیس حوزه قضایی فیرورق، دادستان خوی، رئیس زندان و هسته های بخشایش آغاز که در نهایت این تلاش ها به ثمر نشست و اولیای دم از حق خود گذشتند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با ابراز خوشحالی از این سازش گفت: با این گذشت که به برکت ماه مبارک رمضان رقم خورد سازش پرونده های قتل عمد استان در سال جاری به عدد بیست و هشت رسید.