بیست و هفتمین سازش پرونده قتل عمد آذربایجان غربی به برکت ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر اظهار کرد: دو سال قبل فردی با هویت ق - ح مرتکب قتل عمد شده بود که از آن تاریخ در زندان نقده زندانی و رسیدگی به اتهام وی در جریان قرار داشت.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین، معتمدین، صلح یاران و مدیران قضایی، مددکاری و رئیس زندان و امام جمعه اهل سنت نقده تلاش های متعددی کرده که در نهایت این تلاش‌ها در ماه بخشش و مغفرت به ثمر رسید و اولیای دم با گذشت از حق خود به وی فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با ابراز خرسندی از این سازش گفت: ماه مبارک رمضان، ماه بخشش و میهمانی خداست و با این سازش عدد پرونده های قتل عمدی که امسال تاکنون به سازش ختم شده به عدد ۲۷ رسید و امید است این مسیر در این روزهای پایانی سال ادامه داشته و شاهد تعداد بیشتری از این قبیل سازشها باشیم.