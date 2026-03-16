  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

بیست و هفتمین سازش پرونده قتل عمد آذربایجان غربی به برکت ماه رمضان

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بیست و هفتمین سازش پرونده قتل عمد استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر اظهار کرد: دو سال قبل فردی با هویت ق - ح مرتکب قتل عمد شده بود که از آن تاریخ در زندان نقده زندانی و رسیدگی به اتهام وی در جریان قرار داشت.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین، معتمدین، صلح یاران و مدیران قضایی، مددکاری و رئیس زندان و امام جمعه اهل سنت نقده تلاش های متعددی کرده که در نهایت این تلاش‌ها در ماه بخشش و مغفرت به ثمر رسید و اولیای دم با گذشت از حق خود به وی فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با ابراز خرسندی از این سازش گفت: ماه مبارک رمضان، ماه بخشش و میهمانی خداست و با این سازش عدد پرونده های قتل عمدی که امسال تاکنون به سازش ختم شده به عدد ۲۷ رسید و امید است این مسیر در این روزهای پایانی سال ادامه داشته و شاهد تعداد بیشتری از این قبیل سازشها باشیم.

کد خبر 6776279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها