اماکن تاریخی فارس نوروز امسال به علت شرایط جنگی تعطیل خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی گفت: اماکن تاریخی فارس که هر سال همزمان با تحویل سال و عید نوروز به روی هزاران گردشگر گشوده می‌شد، نوروز ۱۴۰۵، تعطیل خواهد بود.

وی ادامه داد: این روزها که جنگ تحمیلی بر کشور سایه انداخته باید بیش از قبل از اماکن تاریخی که میراث ملی ما هستند محافظت شود.

مریدی از تصمیم مدیران فرهنگی استان برای تعطیلی این اماکن در روزهای آغاز سال جدید خبر داد و گفت: این تعطیلی اگرچه تلخ است، اما ضرورتی برای حفظ میراثی که شناسنامه ایران است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس همچنین به آسیب دیدن بیش از ۵۴ بنای تاریخی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه در این روزهای جنگ تاکنون بناهای تاریخی فارس آسیب ندیده‌اند، گفت: تلاش همه مسئولان بر این است که از اماکن تاریخی محافظت شود.

وی گفت: علاوه بر تعطیلی این اماکن، سپر آبی هم در فضاهای تاریخی پهن شده تا از آسیب جنگ جلوگیری شود.