آغاز به کار سامانه مشارکت مردمی برای حفظ آثار تاریخی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی گفت: سامانه ۳۱۳۱ از این پس به عنوان درگاه ملی مشارکت مردمی در حفظ میراث فرهنگی استان فارس و گزارش‌دهی آسیب‌های وارده به آثار تاریخی و فرهنگی استان فعال شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این سامانه، تمامی شهروندان می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز به صورت کاملاً رایگان، هرگونه فعالیت غیرمجاز، حفاری غیرقانونی، تخریب یا آسیب‌های وارده به آثار ارزشمند تاریخی را گزارش دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های یگان حفاظت و معاونت میراث در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

مریدی تاکید کرد: در شرایط جنگی که کشور در آن قرار دارد، برخی سودجویان ممکن است قصد آسیب به اماکن تاریخی را داشته باشنداز همه مردم خواهش می‌کنیم که مانند ما به عنوان حافظان میراث روستا، شهر و استان باشند و از این سامانه استفاده کنند.