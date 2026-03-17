تعیین تکلیف لیگ برتر فوتبال در جلسه مدیران/ بررسی دو پیشنهاد متفاوت!

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال پس از رایزنی های گسترده بین فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان تصمیم به برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور دارد اما پیچیدگی های این موضوع در شرایط فعلی که جنگ دشمنان متخاصم صهیونیستی - آمریکایی با ایران ادامه دارد تردیدهایی را به وحود آورده است.

سازمان لیگ در نظر دارد بازی ها را به طور متمرکز در تهران و با استفاده از ظرفیت ورزشگاه های البرز، قزوین و اراک برگزار کند تا ظرف ۴۰ روز (از اواخر فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) پرونده بازی ها بسته شود.

صورت مساله ای که احتمالا با مخالفت بازیکنان تیم های ملی خارجی به دلیل حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ روبرو خواهد شد جون آنها هر ۴ روز یکبار مجبور به بازی رسمی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ هستند و قطعا همین موضوع می تواند ریسک مصدومیت آنها را افزایش دهد.

از سوی دیگر تعدادی از باشگاه ها بابت هزینه اسکان خود در هتل های شهر تهران دردسر دارند و آمادگی بودجه مضاعف در این زمینه را نیز ندارند.

ضمن اینکه بازی ها باید طوری طراحی شود که تیم های مدعی، مسافت های بین شهری نسبتا عادلانه ای را طی کنند.

همین موضوع جلسات چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری سازمان لیگ با مدیران باشگاه ها را تحت تأثیر خود قرار داده است تا تعدادی از باشگاه ها مخالف آن بوده و خواهان اتمام بازی های فصل حاری شوند و عده ای دیگر نیز دنبال برگزاری باقی‌مانده مسابقات باشند.

حال باید دید خروجی جلسات فشرده پایان هفته سازمان لیگ با باشگاه‌ها به کجا ختم خواهد شد و چه سرنوشتی در انتظار پایان بیست و پنجمین دوره لیگ برتر باشد.

شایان ذکر است رقابت های فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر از هفته بیست و سوم با حمله دشمن به خاک کشور از نهم اسفندماه سال جاری به متوقف شده است.