امین فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه آب شرب در سال‌جاری اصلاح و بازسازی شد که نقش مهمی در کاهش هدر رفت آب خواهد داشت.

فاطمی افزود: از این میزان ۲۱ کیلومتر خط انتقال و ۳۴ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب بود.

وی افزود: همچنین در بخش توسعه نیز، ۲۵ کیلومتر خط انتقال، ۴۵ کیلومتر شبکه توزیع و ۹ کیلومتر شبکه جدید جمع آوری فاضلاب اجرا و در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

فاطمی گفت: از ابتدای سال جاری، بیش از ۷۹ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری آب و فاضلاب، حفاری و تجهیز۳۷ حلقه چاه انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی ادامه داد: برق‌رسانی و ۱۰ ایستگاه پمپاژ احداث و بیش از هفت هزار و ۲۳۰ باب مخزن ذخیره آب نیز در استان ساخته شده است.

وی گفت: در بخش فاضلاب نیز، شست‌وشو و لایروبی ۴۰۴ کیلومتر شبکه فاضلاب، هم‌سطح سازی ۳۷۵ مورد منهول، مرئی‌سازی ۲۵ مورد دریچه منهول و تعویض ۳۸ مورد دریچه منهول‌ فاضلاب در سالجاری انجام شد.