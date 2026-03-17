بیش از ۲۵ میلیون هزار دلار سرمایه گذاری خارجی جدید در مرکزی جذب شد

سعید ملااسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان سرمایه گذاری خارجی اسفندماه امسال در قالب وجه نقد، ماشین آلات و تجهیزات در شهرستان ساوه جذب شده است.

وی با اشاره به جذب بیش از ۲۵ هزار میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی افزود: این میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در شهرستان ساوه از مبدا یکی از کشورهای مسلمان همسایه جهت مشارکت در تولید تجهیزات انتقال صنعت برق است.

ملا اسماعیلی تصریح کرد: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله مؤثرترین راهکارها برای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور بوده و بر اساس تحلیل های منتشر شده است.

وی افزود: سرمایه گذاری خارجی صرفاً ورود منابع مالی نیست بلکه یک جریان ترکیبی از سرمایه و تکنولوژی است که می تواند منجر به افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی همچنین از تمدید سه ماهه مجوزهای کسب و کار منقضی شده در پایان سال جاری خبرداد و گفت: تمامی مجوزهای کسب‌وکار که اعتبار آن‌ها از تاریخ نهم اسفند ماه سال جاری به پایان رسیده، از تاریخ مذکور به بعد، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مجوز، دارای اعتبار می‌باشند و نیازی به تمدید مجوز ندارند.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراجع مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی موظف‌اند همکاری لازم را در اجرای مفاد این ابلاغیه به عمل آورند.

ملا اسماعیلی تاکید کرد: مسئولیت اجرای مفاد این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز بوده و مقتضی است تمهیدات لازم جهت اطلاع‌رسانی به واحدهای تابعه و هماهنگی مرتبط در اسرع وقت اتخاذ شود.