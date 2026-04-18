سعید ملااسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب شده در قالب ۱۲ مجوز در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی استان مرکزی صادر شده است.
وی تصریح کرد: محل اجرای این طرح ها در شهرهای اراک، ساوه، زرندیه، خمین و دلیجان خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: سال گذشته ۳۳ میلیون و ۱۴۳ هزار دلار سرمایه خارجی در قالب وجه نقد و تجهیزات وارد این استان شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
ملا اسماعیلی تاکید کرد: میزان سرمایهگذاری خارجی جذبشده در استان مرکزی طی سال گذشته نسبت به سال پیش از آن ۷۳ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان “سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی” توسط رهبر معظم انقلاب افزود: تحقق کامل سرمایهگذاریهای خارجی مصوب استان مرکزی از برنامههای اولویتدار در سال جاری است.
ملا اسماعیلی بیان کرد: حمایت از طرحهای صادراتمحور، در راستای اجرای جز ۳ بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات) از دیگر اولویتهای استان مرکزی در سال جاری خواهد بود.
وی گفت: استان مرکزی در سال گذشته ۱۴۵.۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرد که ۷۳٪ نسبت به سال قبل رشد داشته است.
