به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچکنژاد سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از آغاز دومین دوره پویش «۱۴ کتاب، ۱۴ روز بهاری» همزمان با بهار سال ۱۴۰۵ در این استان خبرداد و اظهار کرد: در این طرح فرهنگی، کودکان و نوجوانان علاقهمند میتوانند با مراجعه به مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در سراسر استان، ۱۴ کتاب را بهصورت همزمان امانت بگیرند و در ۱۴ روز مطالعه کنند.
کوچکنژاد ادامه داد: بر اساس این طرح، کودکان و نوجوانان تا پایان روز ۱۴ فروردین فرصت دارند، با مراجعه به نزدیکترین مرکز فرهنگی هنری کانون در شهر خود، در این پویش ملی شرکت کنند و همچنین، امکان هماهنگی برای دریافت کتاب در محل سکونت از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۴۷ فراهم شده تا کودکان و نوجوانانی که عضو مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری نیستند افزون بر امانت کتاب، از فرصت عضویت رایگان در این بازه زمانی بهرهمند شوند.
سرپرست کانون پرورش فکری استان گیلان این حرکت هدفمند را گامی در مسیر پرورش انگیزه خواندن، تقویت تفکر خلاق و ساختن آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین ارزیابیکرد و افزود: دومین پویش ملی قرار کتابخوانی کودکان و نوجوانان، در واقع یک حرکت فرهنگی فراگیر محسوب میشود و در روزهایی که جهان بیش از هر زمان نیازمند صلح و دانایی است، میکوشد نهال خواندن و امید را در دلهای آیندهسازان بارور کند.
این مدیر فرهنگی همچنین، با اشاره به رویدادهای اخیر و تجاور آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مربیان و کتابخانههای کانون در سراسر استان، تشویق آیندهسازان به بهرهگیری از منابع خواندنی، تقویت ارتباط با مراکز فرهنگی و فراهم سازی بستر عضویت رایگان برای علاقهمندان، از اهداف محوری این طرح بهشمار میرود.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان درپایان با بیان اینکه این پویش در حالی برگزار میشود که جهان و ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند تکیه بر فرهنگ، دانش و نشاط کودکان و نوجوانان و امیدبخشی به آنان است و این طرح فرصتی برای پیوند دوباره کودکان با دنیای کتاب در روزهای و آغازین بهار سال ۱۴۰۵ فراهممیکند، از تمامی مجموعههای فرهنگی و کنشگران عرصه فرهنگ دعوت کرد تا همچون همیشه در این مسیر با کانون پرورش فکری همراه شوند.
نظر شما