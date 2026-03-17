اجرای پویش ملی «۱۴ کتاب؛۱۴ روز بهاری» در مراکز کانون آذربایجان غربی

زهرا آبسوران در گفتگو با خبرنگار مهر، بر تداوم اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی به صورت مجازی برای اعضای کودک و نوجوان تأکید کرد و خواستار تولید و ارائه آثار فاخر و خلاقانه توسط مربیان شد تا این آثار در اختیار مخاطبان هدف قرار گیرد و زمینه بهره‌مندی بیشتر کودکان و نوجوانان از برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

وی بر توجه ویژه به پویش ملی «۱۴ کتاب؛ ۱۴ روز بهاری» تأکید کرد و افزود: این طرح را فرصتی ارزشمند برای تقویت فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان است.

آبسوران با بیان اینکه اعضای کانون می‌توانند به طور هم‌زمان ۱۴ کتاب را از کتابخانه‌های مراکز امانت بگیرند و در مدت ۱۴ روز مطالعه کنند، افزود: این طرح فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با دنیای کتاب و تقویت عادت به مطالعه در روزهای آغازین بهار فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: مربیان مراکز کانون در سراسر استان نیز با معرفی کتاب، راهنمایی اعضا و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی، کودکان و نوجوانان را برای مشارکت فعال در این پویش همراهی می‌کنند.

پویش «۱۴ کتاب؛ ۱۴ روز بهاری» از برنامه‌های ملی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که هر ساله با استقبال اعضا و خانواده‌ها برگزار می‌شود و نقش مؤثری در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسل کودک و نوجوان دارد.