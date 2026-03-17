حجت‌الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند در آیه «هُوَ الَّذی أَنزَلَ السَّکینَةَ فی قُلوبِ المُؤمِنین» آرامش را نشانه ایمان معرفی کرده و وعده داده است که در دل مؤمنان سکینه نازل می‌کند.

وی افزود: جامعه‌ای که ایمان و توکل در آن تقویت شود در برابر بحران‌ها و فشارهای روانی استوار می‌ماند و از مسیر اعتماد اجتماعی منحرف نمی‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با اشاره به اهمیت وحدت ملی و اجتماعی گفت: آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَلا تَفَرَّقُوا» نشان می‌دهد که انسجام جمعی نسخه قرآنی مقابله با تفرقه است.

وی تصریح کرد: امروز در فضایی که دشمنان با شایعات و القای ناامیدی به دنبال ضربه‌زدن به آرامش عمومی هستند، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی باید پیام امید، گفت‌وگو و همدلی را ترویج کنند.

پورآرین ادامه داد: سیره اهل‌بیت (ع) بهترین الگوی تحمل، صبر و همکاری در زمان بحران است. امام علی (ع) مردم را به حلم و وحدت اجتماعی فرا خواند و امام حسین (ع) در سخت‌ترین شرایط، روحیه آرام و همدلانه را حفظ کرد و پیروی از این سیره می‌تواند زمینه‌ساز امنیت روانی و آرامش اجتماعی در جامعه باشد.

این مقام مسئول افزود: تبلیغات اسلامی قزوین با اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی در سطح مساجد، مدارس و مراکز فرهنگی، درصدد است تا گفتمان اعتماد، امید و همبستگی را تقویت کند.

وی از همکاری خانواده‌ها و فعالان فرهنگی به عنوان محور تحقق آرامش پایدار یاد کرد و گفت: هر فرد در جامعه می‌تواند با رفتار مؤمنانه و گفتار آرام، سهمی در امنیت روانی کشور داشته باشد.

حجت‌الاسلام پورآرین در پایان تأکید کرد: آرامش و اتحاد، بنیان‌های قرآنی برای پایداری ملت در روزهای پرتنش هستند و تقویت این دو ارزش به منزله تقویت ایمان عمومی و ثبات اجتماعی است.