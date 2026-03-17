زندگی دوباره محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یزدانی، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: با پیگیریهای صورت گرفته از سوی مجموعه زندان، مدد کاران و اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان رفسنجان، جلسهای با حضور اولیای دم برگزار شد که در نهایت خانواده مقتول با گذشت کریمانه از حق قصاص، بزرگواری خود را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: محکوم این پرونده مردی ۴۸ ساله است که از بهمنماه سال ۱۳۹۸ به دلیل درگیری منجر به قتل دستگیر شده و در زندان به سر میبرد.
یزدانی، با قدردانی از اقدام ارزشمند اولیای دم خاطرنشان کرد: این گذشت کریمانه جلوهای از فرهنگ اصیل اسلامی در زمینه عفو و بخشش است و میتواند الگویی مؤثر برای تقویت روحیه همدلی، گذشت و کاهش اختلافات در جامعه باشد.
نظر شما