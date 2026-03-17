  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

زندگی دوباره محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم در رفسنجان

زندگی دوباره محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم در رفسنجان

رفسنجان- رئیس زندان رفسنجان از زندگی دوباره یک نفر محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یزدانی، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های صورت‌ گرفته از سوی مجموعه زندان، مدد کاران و اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان رفسنجان، جلسه‌ای با حضور اولیای دم برگزار شد که در نهایت خانواده مقتول با گذشت کریمانه از حق قصاص، بزرگواری خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: محکوم این پرونده مردی ۴۸ ساله است که از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل درگیری منجر به قتل دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد.

یزدانی، با قدردانی از اقدام ارزشمند اولیای دم خاطرنشان کرد: این گذشت کریمانه جلوه‌ای از فرهنگ اصیل اسلامی در زمینه عفو و بخشش است و می‌تواند الگویی مؤثر برای تقویت روحیه همدلی، گذشت و کاهش اختلافات در جامعه باشد.

کد خبر 6776889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها