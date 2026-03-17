۹۰۰ تن مرغ در بازار اصفهان توزیع شد

کوروش خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در طی دور روز گذشته حدود ۹۷۰ تن مرغ به بازار اصفهان عرضه شده است که از این مقدار، تنها ۶۰۰ تن توسط خریداران جذب شد و حدود ۳۷۰ تن باقیمانده به عنوان مازاد در انبارهاست.
وی با اشاره به اینکه اکنون مشکل خاصی در زمینه تامین مرغ در استان نداریم،افزود: کارشناسان حوزه تولید هشدار دادند که اکنون اگر جوجهریزی کافی انجام نشود، در اردیبهشت ماه ممکن است با کمبود مرغ مواجه شویم.
معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: وضعیت فعلی بازار مرغ نسبت به ماههای گذشته بهتر شده، اما نیاز به برنامهریزی دقیق برای دوره پرورش جوجهریزی وجود دارد.
وی ادامه داد:مسئولان امر در حال بررسی راهکارهایی برای افزایش تولید جوجه برای ماههای آینده و کاهش مازاد موجود هستند.
وی همچنین از افزایش نظارت بر نانواییها و تولیدکنندگان شهرکهای صنعتی اصفهان برای جلوگیری از گرانفروشی خبر داد و گفت: با توجه بر گزارشهای مردمی مبنی بر گرانفروشی و مشکلات سامانه نانینو نظارت بر نانواییها و تولیدکنندگان نان شهرکهای صنعتی استان بیشتر شده است.
وی تاکید کرد:این اقدام با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفادهها انجام میشود.
خسروی اضافه کرد:بیشترین گزارشهای مردمی در مورد مشکلات و گرانفروشی، از تولیدکنندگان صنعتی نان در استان دریافت شده است اما هدف ما نظارت دقیق بر این مجموعههای تولیدی نیز هست.
وی افزود:در حال حاضر، تلاش کردیم با همکاری شرکتهای پخش و سایر نهادهای ذیربط، مشکلات سامانه نانینو را برطرف کنیم تا نانواییها بتوانند به درستی فعالیت خود را ادامه دهند.
معاون استاندار اصفهان تصریح کرد:همچنین، تیمهای بازرسی به صورت مستمر بر نانواییها نظارت خواهند داشت تا از قیمتگذاریهای غیرمنطقی جلوگیری شود.
