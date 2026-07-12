حسین ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین هدفگذاریهای ما در این سازمان، توسعه زنجیرههای تولید است. ما تصمیم داریم تولیدات دامی را تا حد ممکن زنجیرهای کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زنجیرههای قابل توجهی در تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر و لبنیات در استان ایجاد کردهایم، افزود: هدف این است که با توسعه این زنجیرهها، تولید قراردادی و بازاریابی صادراتی، تولیدات کشاورزی استان را حفظ کرده و محصولات باکیفیت را هم به بازار داخلی و هم به متقاضیان خارجی عرضه کنیم تا بتوانیم از تمام سرمایهگذاریهای انجامشده در حلقههای مختلف زنجیره، حداکثر استفاده را ببریم.
استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسان و همکاری دانشبنیانها
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ابراز کرد: در کنار این موضوع، استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسان دامپروری و دامپزشکی را نیز در دستور کار داریم.
ایراندوست ادامه داد: کارشناسان چه به صورت حضور دائم و چه به صورت مشاورهای، به واحدهای تولیدی کمک میکنند تا تولیدات از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد.
وی، استفاده از سامانههای اطلاعاتی و همکاری با شرکتهای دانشبنیان را یکی دیگر از برنامههای مهم معاونت بهبود تولیدات دامی استان برشمرد و گفت: هدف این است که با بهرهگیری از این سامانهها و شرکتها، جریان کالا، آمار و اطلاعات را شفاف و سریع کنیم، هزینههای واسطهای را به حداقل برسانیم و بهرهوری را در تمام مراحل تولید، فرآوری، بازاریابی و توزیع افزایش دهیم.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد: علاوه بر حفظ دامداریها و مرغداریهای موجود، تلاش میکنیم با بهبود شرایط محیطی و پرورشی، هزینههای انرژی در واحدهای تولیدی را تا حد ممکن کاهش دهیم.
ایراندوست با بیان اینکه استفاده از تکنولوژیهای روز در ساخت و بهرهبرداری از واحدهای دامپروری نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در کنار دامداریهای صنعتی و روستایی موجود، برنامه داریم با جذب سرمایهگذاران، دامداریهای جدید بهویژه در بخش دام سبک ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش زیادی از نیاز دام سبک استان از خارج تأمین میشود، هدفگذاری کردیم تا با ایجاد واحدهای بزرگتر و استفاده از نژادهای پربازده، تولید در واحد سطح را افزایش دهیم. این نژادها نرخ تولید مثل، رشد و بهرهوری بالاتری دارند و به ما کمک میکنند تا از محصولات دام سبک بیشترین استفاده را ببریم و پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان باشیم.
دامپروریهای تابآور اصفهان در برابر کم آبی و تغییر اقلیم
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در پاسخ به چشمانداز دامپروری پایدار در اصفهان با توجه به تغییرات اقلیمی، گفت: استان اصفهان هرچند در کشوری قرار دارد که با چالشهای اقلیمی مواجه است اما پتانسیلها و استعدادهای خوبی در حوزه دامپروری دارد.
وی خاطرنشان کرد: ما با تأمین عمده علوفه از استانهای دیگر، فشار بر منابع آبی استان را به حداقل رساندیم، خوشبختانه دامپروری صنعتی استان مکانیزه بوده و شرایط محیطی سالنها کنترلشده است؛ بنابراین تأثیر تغییرات اقلیمی بر آن محدود است.
به گفته ایراندوست، نژادهای دام انتخابشده نیز با شرایط آب و هوایی منطقه اصفهان سازگار هستند.
وی افزود: با اجرای اتوماسیون و ایزولاسیون مناسب سالنها، تبادل انرژی و تأثیرپذیری از تغییرات آب و هوایی را به حداقل میرسانیم؛ همچنین با استفاده از علوفههای کمآببر و متناسب با شرایط اقلیمی فصول مختلف، خود را با این تغییرات تطبیق میدهیم تا بتوانیم علوفه مورد نیاز را با کمترین هزینه و کمترین مصرف منابع آبی، چه از داخل استان و چه از خارج، تأمین کنیم.
به گزارش مهر، استان اصفهان هم اینک دارای ۲ هزار و ۱۰۰ واحد دامداری صنعتی و نیمهصنعتی و ۲۱ هزار دامداری روستایی است. بنا بر آمار سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، در مجموع حدود ۵۷۰ هزار رأس گاو و گوساله در دامداریهای استان نگهداری میشوند و سه میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در استان تعلیف میشوند.
همچنین نزدیک به یک هزار و ۳۷۰ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۳۴ میلیون قطعه جوجهریزی در هر دوره سهماهه در استان فعال هستند. مجموعه مرغ تخمگذار استان شامل حدود ۲۲۰ واحد مرغ تخمگذار و پولت است که نزدیک به ۱۴ میلیون پرنده در آنها پرورش مییابد.
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