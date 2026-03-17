استاندار اصفهان با خانواده شهید «احمد معینی» در آران و بیدگل دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان صبح سه‌شنبه با همراهی فرماندار شهرستان آران و بیدگل با حضور در منزل شهید والامقام احمد معینی، با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار اصفهان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

وی با تأکید بر جایگاه رفیع شهدا در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: تکریم خانواده‌های شهدا و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های آنان از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و همه مدیران باید خود را خدمتگزار این خانواده‌های معزز بدانند.

جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به نقش ماندگار فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تصریح کرد: ادامه راه شهدا در گرو خدمت صادقانه به مردم، حفظ ارزش‌های انقلاب و تلاش برای پیشرفت کشور است.

در جریان این دیدار، حاضران یاد و خاطره مادر بزرگوار این شهید، مرحومه حاجیه خانم عصاری را نیز گرامی داشتند و از صبر، استقامت و نقش مؤثر ایشان در تربیت فرزندان مؤمن و خدمتگزار تجلیل کردند.

استاندار اصفهان در پایان این دیدار، با خانواده شهید معینی به گفت‌وگو پرداخت و بر پیگیری مسائل و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا در استان تأکید کرد.