به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان، آمده است: «به اطلاع هم استانی های گرامی می رساند با توجه مطلب منتشره در فضای مجازی تحت عنوان «داروخانه های سطح شهر بخاطر قطعی اینترنت و عدم دسترسی به سامانه سازمان های بیمه گر اقدام به محاسبه قیمت دارو بصورت آزاد می‌نمایند» موارد زیر جهت اطلاع افکار عمومی اعلام می‌گردد:

با توجه به بررسی میدانی انجام شده توسط معاونت غذا و دارو این موضوع صحت ندارد.

از آنجایی که صیانت از حقوق شهروندان در معاونت غذا و دارو در راس برنامه های این معاونت قراردارد و در صورت وجود اینگونه مسائل با ارائه مستندات لازم، قابل اثبات و ذکر نام داروخانه خاطی از طرف شهروندان با داروخانه متخلف اشد مجازات از طریق کمیسیون مربوطه و این معاونت بدون اغماز بعمل خواهد آمد.

تاکیدا از شهروندان هم استانی در خواست می گردد، در صورت مشاهد اینگونه موارد با سامانه ۱۹۰ رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت و با شماره تلفن ۱۲۴ تعزیرات حکومتی تماس حاصل و مورد را گزارش نموده، یا حضورا به بازرسی معاون غذا و دارو واقع در بلوار حج و یا اداره بازرسی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی استان، واقع در میدان شهید انوشیروان رضایی مراجعه و شکایت کتبی همراه با مستندات را جهت رسیدگی ارائه و اعلام نمایند.»