۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

علوم پزشکی لرستان: با داروخانه‌های متخلف برخورد می‌شود

خرم‌آباد- دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در اطلاعیه‌ای از مردم خواست داروخانه‌های متخلف را به همراه مستندات لازم گزارش دهند تا نسبت به برخورد قانونی با آن‌ها اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان، آمده است: «به اطلاع هم استانی های گرامی می رساند با توجه مطلب منتشره در فضای مجازی تحت عنوان «داروخانه های سطح شهر بخاطر قطعی اینترنت و عدم دسترسی به سامانه سازمان های بیمه گر اقدام به محاسبه قیمت دارو بصورت آزاد می‌نمایند» موارد زیر جهت اطلاع افکار عمومی اعلام می‌گردد:

با توجه به بررسی میدانی انجام شده توسط معاونت غذا و دارو این موضوع صحت ندارد.

از آنجایی که صیانت از حقوق شهروندان در معاونت غذا و دارو در راس برنامه های این معاونت قراردارد و در صورت وجود اینگونه مسائل با ارائه مستندات لازم، قابل اثبات و ذکر نام داروخانه خاطی از طرف شهروندان با داروخانه متخلف اشد مجازات از طریق کمیسیون مربوطه و این معاونت بدون اغماز بعمل خواهد آمد.

تاکیدا از شهروندان هم استانی در خواست می گردد، در صورت مشاهد اینگونه موارد با سامانه ۱۹۰ رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت و با شماره تلفن ۱۲۴ تعزیرات حکومتی تماس حاصل و مورد را گزارش نموده، یا حضورا به بازرسی معاون غذا و دارو واقع در بلوار حج و یا اداره بازرسی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی استان، واقع در میدان شهید انوشیروان رضایی مراجعه و شکایت کتبی همراه با مستندات را جهت رسیدگی ارائه و اعلام نمایند.»

کد خبر 6776921

