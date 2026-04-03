به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی ظهر جمعه در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه همدان ضمن اشاره به تهدیدات اخیر رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ را بهترین گزینه برای فروپاشی اجتماعی و سیاسی ایالات متحده دانست و اظهار کرد:کشورهای جهان امروز اقتدار ایران را به خوبی درک کردهاند.
وی با بیان اینکه خداوند متعال عقل مستکبران را میگیرد، ادامه داد: علیرغم هشدار عقلای آمریکا مبنی بر عدم صلاح بودن جنگ با ایران، رئیس جمهور و وزیر جنگ این کشور با وجود عدم شناخت کافی از مباحث نظامی، وارد این عرصه شدند.
امام جمعه همدان هدف آمریکا از این اقدامات را از بین بردن قدرت موشکی ایران عنوان کرد و افزود: آمریکاییها تصور پیروزی سریع و قاطع را داشتند و برای خروج از جنگ در صورت عدم دستیابی به اهداف خود، برنامهریزی نکرده بودند؛ اما امروز شاهد عدم تحقق هیچکدام از اهداف اعلام شده از سوی آنها هستیم.
وی بستهشدن تنگه هرمز را یکی از نتایج جنگ دانست و بیان کرد: در این شرایط، ملت ایران به یک ظرفیت اقتصادی بزرگ پی بردند که میتواند در عرصه جهانی تاثیرگذار باشد.
آیت الله شعبانی با اشاره به اینکه ملت ایران تحلیلگران بینالمللی را شگفتزده کرده است، این حضور مردم و بصیرت آنان را نوعی انقلاب جدید توصیف کرد.
وی همچنین از مدیریت خوب بازار از سوی دولت در شرایط کنونی قدردانی کرد و از تلاش نیروهای جهادی برای خارج کردن سالم یکهزار تن از محصولات گوشتی از سردخانه آسیبدیده خبر داد.
امام جمعه همدان در پایان با تاکید بر عزم ملت ایران برای مقاومت با توکل بر خدا و اعتماد به نیروهای مسلح، ادامه داد:: ترامپ، فرعونوار در دریای نیل گرفتار شده و گوش شنوای عقلانیت نیست و بهترین گزینه برای فروپاشی آمریکا محسوب میشود.
