ارائه خدمات سلامت روان به ۱۵۰۰ نفر از زمان آغاز جنگ رمضان در کاشان

زهرا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای شروع جنگ تاکنون، تعداد ۱۵۵۹ نفر تحت غربالگری اولیه سلامت روان قرار گرفتهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۱۲۴ نفر که نتایج غربالگری آنها مثبت بوده است، مداخلات روانشناختی لازم را دریافت کردهاند. همچنین، برای ۱۰۳۷ نفر از افراد، مشاوره فردی در خصوص مدیریت استرس توسط کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاهها انجام شده است.
دهقانی در ادامه، به خدمات تخصصیتر اشاره کرد و اظهار داشت: از میان افرادی که مشاورههای فردی را دریافت کردهاند، ۱۴ نفر در مرکز تخصصی سلامت روانی اجتماعی سراج توسط روانپزشک ویزیت شدهاند و ۵ نفر نیز مشمول خدمات مددکاری قرار گرفتهاند.
کارشناس مسئول سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دو هفته اخیر، بیان کرد: در این بازه زمانی، ۱۵۰ بسته آموزشی در قالب رسانههای مجازی، با موضوعاتی چون مدیریت استرس، مهارت تابآوری و راهکارهای پیشگیری و کاهش آسیبهای ناشی از جنگ، توزیع شده است.
وی همچنین بر ارائه خدمات مشاوره در سوگ ویژه خانواده شهدا و پیگیری مستمر وضعیت افراد آسیبپذیر در جامعه تأکید کرد و گفت: این خدمات شامل کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران خاص (قلبی، دیابتی، سرطانی) و بیماران روانی عصبی بود که به طور مداوم توسط کارشناسان سلامت روان ارائه میگردد.
