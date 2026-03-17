اعلام همبستگی کشتی آسیا؛ ایران همواره یکی از ارکان کشتی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

موضوع: پیام همبستگی با جامعه کشتی جمهوری اسلامی ایران

جناب رئیس، اعضای محترم فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران،

از طرف اتحادیه جهانی کشتی آسیا، مایلم مراتب تسلیت و حمایت صمیمانه خود را به تمام جامعه کشتی در جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کنم.

ایران همواره یکی از ارکان کشتی جهان بوده است، با تاریخی پرافتخار، قهرمانان افسانه‌ای و فرهنگ پرشور کشتی که سهم بسزایی در توسعه ورزش ما در سراسر آسیا و جهان داشته است. فداکاری کشتی‌گیران، مربیان و مسئولان ایرانی همچنان الهام‌بخش نسل‌های مختلف ورزشکاران است.

در این دوران، می‌خواهیم بدانید که خانواده کشتی در آسیا به عنوان یک جامعه در کنار هم ایستاده‌اند. ما با شما همدردی می‌کنیم و صمیمانه امیدواریم که شما، همکارانتان، ورزشکاران و همه اعضای خانواده‌هایتان در سلامت و امنیت باشید.

لطفاً بهترین آرزوها و همبستگی ما را به تمام خانواده کشتی در ایران ابلاغ کنید. کشتی همواره ورزشی بوده است که مردم را فراتر از مرزها متحد می‌کند و ما همچنان متعهد به تقویت پیوندهای دوستی، احترام و همکاری بین همه اعضای جامعه خود هستیم. با بالاترین احترامات و آرزوهای صمیمانه برای سلامتی و تندرستی.