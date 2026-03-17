به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی افزود: باتوجه به صدور بخشنامه از سوی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تعرفه پروانه ساختمانی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ با تعرفه سال جاری، محاسبه میشود.
وی ادامهداد: براین اساس و طی بخشنامه صادر شده به استانداریهای سراسر کشور مقرر شد، با توجه به شرایط جنگ تحمیلی اخیر و شرایط خاص ایجاد شده در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و بروز اختلال در روند قانونی صدور پروانه ساختمانی در شهرداریهایکشور، صدور پروانههای ساختمانی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ بر اساس تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ محاسبه و دریافت شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: این بخشنامه به کلیه شهرداری های استان ابلاغ شده و شهروندان محترم میتوانند تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ بر مبنای تعرفه امسال عوارض بپردازند.
نظر شما