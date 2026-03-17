به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات هلال‌احمر خراسان جنوبی در ماه رمضان ۱۴۰۴ اظهار کرد: با هدف ترویج سنت حسنه اطعام و حمایت از نیازمندان، برنامه‌های متعددی با محوریت داوطلبان و همراهی خیران در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در مهم‌ترین بخش این طرح، با مشارکت ۱۲۰ خانه هلال در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، ۷۹۶ سفره افطاری برپا شد که ارزش تقریبی آن‌ها بیش از ۷۹ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: این اقدام با مشارکت ۵۶۹ داوطلب، ۳۰۸ خیر و ۲۸ نفر از کارکنان هلال‌احمر انجام شد و در مجموع ۱۲۶ هزار و ۹۳۰ نفر از روزه‌داران از این سفره‌های افطاری بهره‌مند شدند.

کاوسی همچنین به اجرای طرح‌های حمایتی دیگر در این ماه اشاره کرد و گفت: در قالب طرح توزیع نان، سه هزار و ۴۲۷ قرص نان به ارزش ۳۱۰ میلیون ریال تهیه و میان نیازمندان توزیع شد.

وی بیان کرد: علاوه بر این، با مشارکت خیران ۱۹ تنور (نوبت پخت نانوایی) به ارزش بیش از ۷۲۰ میلیون ریال تأمین شد که در مجموع ۱۱ هزار و ۵۶۰ قرص نان در اختیار خانواده‌های نیازمند و روزه‌داران قرار گرفت.