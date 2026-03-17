۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

اطعام بیش از ۱۲۶ هزار نفر در سفره‌های مهربانی هلال‌احمر خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از برپایی ۷۹۶ سفره افطاری در ماه رمضان امسال در استان خبر داد و گفت: در قالب این اقدام خداپسندانه بیش از ۱۲۶ هزار نفر از روزه‌داران اطعام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات هلال‌احمر خراسان جنوبی در ماه رمضان ۱۴۰۴ اظهار کرد: با هدف ترویج سنت حسنه اطعام و حمایت از نیازمندان، برنامه‌های متعددی با محوریت داوطلبان و همراهی خیران در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در مهم‌ترین بخش این طرح، با مشارکت ۱۲۰ خانه هلال در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، ۷۹۶ سفره افطاری برپا شد که ارزش تقریبی آن‌ها بیش از ۷۹ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: این اقدام با مشارکت ۵۶۹ داوطلب، ۳۰۸ خیر و ۲۸ نفر از کارکنان هلال‌احمر انجام شد و در مجموع ۱۲۶ هزار و ۹۳۰ نفر از روزه‌داران از این سفره‌های افطاری بهره‌مند شدند.

کاوسی همچنین به اجرای طرح‌های حمایتی دیگر در این ماه اشاره کرد و گفت: در قالب طرح توزیع نان، سه هزار و ۴۲۷ قرص نان به ارزش ۳۱۰ میلیون ریال تهیه و میان نیازمندان توزیع شد.

وی بیان کرد: علاوه بر این، با مشارکت خیران ۱۹ تنور (نوبت پخت نانوایی) به ارزش بیش از ۷۲۰ میلیون ریال تأمین شد که در مجموع ۱۱ هزار و ۵۶۰ قرص نان در اختیار خانواده‌های نیازمند و روزه‌داران قرار گرفت.

