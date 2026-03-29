به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به تحولات ژئوپلیتیک اخیر و افزایش سطح نااطمینانی در محیط اقتصادی کشور، سند «خطوط راهنمای اقتصاد سلولی مقاوم منطقه‌ای» را به‌عنوان یک چارچوب سیاستی - اجرایی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در سطح استان‌ها تدوین و منتشر کرد.

این سند با اتکا به تجارب بین‌المللی در مواجهه با بحران‌های جنگی و اختلالات ساختاری، بر ضرورت گذار از الگوهای متمرکز به الگوهای توزیع‌شده، تقویت پیوندهای درون‌منطقه‌ای و بازآرایی زنجیره‌های تأمین با رویکرد بومی‌سازی هوشمند تأکید دارد.

در چارچوب این رویکرد، هر استان به‌عنوان یک «سلول اقتصادی نیمه‌خودکفا» تعریف می‌شود که دارای حداقل ظرفیت برای تأمین نیازهای حیاتی، تداوم تولید و مدیریت جریان‌های مالی در سطح منطقه است، در عین حال در یک شبکه ملی یکپارچه با سایر استان‌ها تعامل دارد.

هدف از این طراحی، کاهش آسیب‌پذیری ناشی از تمرکز جغرافیایی، جلوگیری از سرایت اختلالات به کل اقتصاد و حفظ کارکردهای کلیدی در شرایط بحران است.

این سند علاوه بر تبیین مفهومی، مجموعه‌ای از خطوط راهنمای عملیاتی برای سه سطح «سیاست‌گذاران و اتاق‌های استانی»، «استان‌های مرزی به‌عنوان گره‌های پشتیبان شبکه اقتصادی» و «بنگاه‌های اقتصادی» ارائه می‌کند.

محورهایی نظیر تنوع‌بخشی جغرافیایی فعالیت‌ها، تقویت بازارهای محلی، توسعه شبکه‌های مالی منطقه‌ای، تعریف زنجیره‌های تأمین جایگزین و تمرکز بر حفظ نقدینگی بنگاه‌ها از جمله توصیه‌های کلیدی این چارچوب است.

انتظار می‌رود به‌کارگیری این الگو، ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در کوتاه‌مدت، زمینه‌ساز بازسازی هدفمند و متوازن در دوره پسابحران نیز باشد و نقش بخش خصوصی و اتاق‌های استانی را در مدیریت اقتصادی شرایط ویژه تقویت کند.