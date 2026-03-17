به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: با وجود شرایط جنگی کشور و تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، مجموعه معاونت بهبود تولیدات دامی در این خصوص ضمن نظارت کامل بر تولید کنسانتره کارخانجات خوراک دام استان اقدام به توزیع کنسانتره دامی در بستر سامانه مالیار از طریق عوامل توزیع نهادههای دامی سراسر استان کرد.
نامداری اظهار کرد: در همین راستا و با هدف بهینهسازی مصرف نهادههای دامی و ارتقای بهرهوری در واحدهای دامداری، در اسفندماه سال جاری و با نظارت کمیته کنترل کیفیت خوراک دام، میزان ۵ هزار و ۹۵۰ تن کنسانتره باکیفیت تولید و از طریق تشکلها و تعاونیهای فعال در سطح استان بین بهرهبرداران توزیع شد.
وی تأکید کرد: استمرار نظارت بر کیفیت نهادههای تولیدی و توزیعی و تقویت نقش تشکلهای تخصصی، نقش مهمی در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و حمایت مؤثر از دامداران استان خواهد داشت.
