به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر سهشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی ضمن گرامیداشت شهیدان، تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید فطر، نوروز و پیروزی رزمندگان اسلام اظهار کرد: روند ساخت و ساز بازار رشت در حال انجام است.
وی ضمن تاکید بر لزوم روایتگری از مراحل توسعه و ساخت بازار سنتی رشت گفت: برخی فکر میکنند در طول جنگ این مسئله به فراموشی سپرده خواهد شد در حالی که پیشروی این روند نیازمند اطلاعرسانی است.
استاندار گیلان در پایان بر ضرورت ارائه اخبار درست و واقعی بدون هیچگونه اغماضی تاکید کرد و افزود: این امر، موجب افزایش امید و سرمایه اجتماعی خواهد شد.
نظر شما