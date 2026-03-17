دستور برخورد قاطع با معاندین و افراد ضدانقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور با ارسال نامهای به دادستانهای نظامی سراسر کشور دستور داد تا در جهت صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و همچنین مقابله قاطع با سوءاستفاده معاندین و ضد انقلاب از شرایط جنگی حاکم بر کشور و حوادث منطقه اقدامات لازم را انجام دهند.
در این دستور آمده است: دادستانهای نظامی سراسر کشور باید نسبت به اجرای دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک و پیگیری فوری شکایات و رسیدگی به گزارش ضابطان دادگستری اقدام کنند به گونه ای که در طول شبانه روز واحدهای کشیک قضایی بدون تعطیلی نسبت به انجام وظایف اقدام کنند.
همچین در این دستور بر عدم تعطیلی واحدهای قضایی در حوزههای قضایی هر شهرستان و دسترسی آسان مردم به آنها در ایام تعطیلات نوروز و بازرسی و سرکشی از تختنظرگاهها و بازداشتگاه ها تاکید شده است.
دادستان کل کشور در این دستور بر ضرورت پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرایم خرد و کلان و ایجاد آرامش و اطمینان برای مردم به خصوص در مورد جرائم قاچاق کالا، سلاح و مهمات غیرمجاز و اقلام پرخطر( شیمیایی، بیولوژیکی، انفجاری مخرب)، سرقت عادی و مسلحانه از اماکن خصوصی، عمومی، وسائل نقلیه، زورگیری، کیف قاپی، جیببری و اقدامات مجرمانه در پوشش ماموران دولتی، نظامی و انتظامی در ایام تعطیلات تاکید کرده است.
در این دستور به عدم اعطای آزادی به زندانیان جرائم سرقت و زورگیری و مجرمان جرائم خشن ، حرفهای و سابقهدار تاکید شده است.
همچین دادستان کل کشور بر نظارت و کنترل جادهها و پیشگیری از تصادفات با توجه به افزایش سفرهای بین شهری در زمان جنگ و تعطیلات نوروز از سوی پلیس راهور و سایر ضابطان تاکید کرده است.
در این دستور دادستان کل کشور به منظور پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تصرف غیر قانونی اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحل دریاها و رودخانهها از سوی افراد سودجو در ایام تعطیلات نوروز بر تعیین شیفت ها کشیک تاکید کرده است.
نظارت بر رستورانها، مراکز توزیع مواد غذایی و آشامیدنی، نظارت بر گرانفروشی، احتکار کالا با هماهنگی بین اتحادیهها، تشکل های صنفی و تعزیرات حکومتی از دیگر موارد مورد اشاره در این دستور است.
در این دستور بر ضرورت ایجاد روشنایی در معابر شهری و مناطق مسکونی به منظور پیشگیری از سرقت به هماهنگی ادارات برق استان و شهرستانها تاکید شده است.
دادستان کل کشور بر ضرورت رصد و پالایش اخبار منتشره با توجه با انتشار گسترده اخبار و شایعات و دروغپردازی ها از سوی رسانههای معاند و دشمن متجاوز تاکید کرده است.
