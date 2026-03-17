به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، ضمن ابراز نگرانی عمیق از کشته شدن غیرنظامیان و آسیب به بناها و میراث فرهنگی کشور، حملات صورت‌گرفته علیه مراکز حیاتی غیرنظامی به‌ویژه مدارس و بیمارستان‌ها را به‌شدت محکوم کرده و خواستار اقدام قاطع جامعه بین‌المللی برای حفاظت از جان غیرنظامیان و صیانت از میراث فرهنگی شدند.

متن نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

جناب آقای خالد عنانی

مدیر کل محترم سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)

ما جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، با نگرانی عمیق نسبت به تحولات اخیر و پیامدهای انسانی و فرهنگی آن در ایران، بدین وسیله مراتب اعتراض و تأسف خود را نسبت به کشته شدن شهروندان غیرنظامی و همچنین تخریب و آسیب وارد شده به برخی بناها و میراث فرهنگی و تاریخی کشور ابراز می‌داریم.

در همین راستا، با نهایت تأسف و با قوی‌ترین عبارات ممکن، این نامه را در اعتراض به موج حملات خشونت‌آمیز و غیرقابل قبول علیه مراکز غیرنظامی حیاتی، به ویژه مدارس و بیمارستان‌ها، ارائه می‌کنیم.

بر اساس گزارش‌های موجود، در یکی از این حملات که یک مدرسه در جنوب ایران را هدف قرار داده است، حدود ۱۷۰ دانش‌آموز نوجوان دختر جان خود را از دست داده‌اند. چنین اقداماتی نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود، بلکه تعرضی جدی به ارزش‌های مشترک انسانی و اخلاقی است که جامعه جهانی بر پایه آن شکل گرفته است.

افزون بر این، وارد شدن آسیب به بناها و آثار فرهنگی و تاریخی ایران که بخشی از میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود، نگرانی عمیق جامعه علمی و فرهنگی را برانگیخته است. این آثار حاصل قرن‌ها تاریخ، تمدن و خلاقیت انسانی‌اند و تخریب یا تهدید آنها ضایعه‌ای برای فرهنگ جهانی به شمار می‌آید.

در این زمینه یادآور می‌شویم که بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict)، جامعه بین‌المللی موظف است از میراث فرهنگی ملت‌ها در برابر تخریب، آسیب یا استفاده نظامی محافظت کند. همچنین مطابق با مفاد کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (World Heritage Convention)، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مسئولیتی مشترک در صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش برجسته جهانی بر عهده دارند. این تعهدات حقوقی و اخلاقی، به ویژه در شرایط بحران و درگیری، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

در این چارچوب، ما از جامعه بین‌المللی و نهادهای مسئول انتظار داریم که با قاطعیت این اقدامات را محکوم کرده و بر مصونیت کامل زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی تأکید نمایند و در عین حال از شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی بخواهند تا برای پاسخگو کردن عاملان این جنایات و سپردن آنان به دست عدالت اقدام کنند.

جهان باید این اعمال شنیع را به روشنی محکوم کند و تضمین نماید که کودکان و بیماران، صرف‌نظر از هرگونه مناقشه‌ای، از حق اساسی خود برای زندگی، آموزش و درمان برخوردار باشند.

ما به عنوان اعضای جامعه دانشگاهی باور داریم که حفاظت از جان غیرنظامیان، پاسداری از مراکز آموزشی و صیانت از میراث فرهنگی، از بنیادی‌ترین اصول انسانی و از ارکان تمدن جهانی است.

با امید به توجه و اقدام مؤثر آن سازمان در راستای صیانت از فرهنگ، انسانیت و میراث مشترک بشری.

با احترام

جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران

رونوشت جهت استحضار:

نمایندگی‌های دائم کشورهای عضو نزد UNESCO

دبیرخانه یونسکو

کمیسیون ملی یونسکو در ّجمهوری اسلامی ایران

لینک امضاء: https://survey.porsline.ir/s/zctfX۹KK