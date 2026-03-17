عزت و جوانمردی ورزشکاران زیر پرچم مقدس ایران محقق می شود

هلیا چترنور در گفتگو با خبرنگار مهر، به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان واکنش نشان داد و گفت: همانطور که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جامعه ورزش در کنار مردم غیور ایران اسلامی ایستاد وظیفه خود میدانم که جنایات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس، غیرقانونی و کودککش صهیونیستی را با شدیدترین لحن محکوم کنم.
او ادامه داد: من خود را در غم از دست دادن تمامی عزیزان از جمله فرماندهان نظامی، ورزشکاران وطنپرست، مردم بیگناه کشورم و بهویژه کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب شریک میدانم و قلبم با تمامی بازماندگان گرامی است.
وی در ادامه درباره انتخاب آیتالله مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی افزود: به عنوان ورزشکاری که عزت و جوانمردی را در زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران میداند، به نمایندگی از جامعه ورزش گلف کشور، بیعت خود را با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای اعلام میکنم.
چترنور در پایان خاطرنشان کرد: به همه مردم عزتمند و رزمندگان پرتوان ایران اسلامی عزیزم خسته نباشید میگویم و مطمئن هستم که در نهایت پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.
