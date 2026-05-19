عزیزی: گلف ایران هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه لیگ‌های گلف کشور با حضور تیم‌های برتر و تعدادی از مسئولان ورزشی برگزار شد.



در این مراسم حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف، سفیر کره جنوبی در ایران، فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال حبیب ستوده‌نژاد رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و امیر عزیزی‌پور رئیس فدراسیون اسکواش حضور داشتند.

در بخشی از این مراسم از خانواده مجتبی ملکی امدادگری که در جریان جنگ ۱۲ روزه شهید شد تقدیر به عمل آمد.

حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف ایران در ابتدای این برنامه اظهار کرد: سوپر لیگ آقایان و تمرینات برترین‌ها از فردا آغاز می‌شود و این رویداد با گردهمایی دیگری از بهترین گلفرهای کشور در بخش بانوان و آقایان همراه خواهد بود.



عزیزی به شناخت و احترام گلف ایران در عرصه ورزش کشور اشاره کرد و گفت: امروز روزی است که سوشیانت صادقی در مسابقات جوانان بازی‌های آسیایی بحرین شرکت می‌کند و سجاد کرم‌پور نیز برای اولین بار در اپن جهانی ترکیه بازی خواهد کرد.



وی افزود: با حمایت وزیر ورزش و موافقت کمیته ملی المپیک گلف ایران پس از یکصد سال فعالیت در بخش آقایان و بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت. استقلال تهران نیز با اشتیاق تیم قدرتمندش را به لیگ گلف بانوان می‌فرستد.



عزیزی به زحمات روسای قبلی فدراسیون و دبیران اشاره کرد و یادآور شد: ما همه با هم در این مسیر حرکت کرده‌ایم و باید به جلو برویم. گلف ایران در مقایسه با گذشته پیشرفت کرده است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.



وی همچنین به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ورزش گلف اشاره کرد و تصریح کرد: زمانی که زمین باشگاه انقلاب به ما تحویل داده شود ما به نقطه صفر خواهیم رسید. باید امکاناتی چون ذخیره آب مناسب و ساماندهی گرین‌ها را ایجاد کنیم.



عزیزی در ادامه به مقایسه آماری ورزش ایران در گذشته و حال پرداخت و گفت: ما باید به عقب‌ماندگی تاریخی در گلف توجه کنیم و همه دست به دست هم دهیم تا گلف به جایگاه شایسته خود برسد.



وی در ادامه از فعالان اقتصادی و مدیران ارشد دعوت کرد تا در کنار هم از گلف حمایت کنند و افزود: ما خوشبختانه به سمت ساخت یک خانواده بزرگ در گلف حرکت می‌کنیم.



حمید عزیزی با اشاره به موفقیت‌های اخیر گفت: امسال در بخش بانوان تیم استقلال قهرمان شد و در بخش آقایان نیز رقابت‌های نزدیکی را شاهد بودیم. در این دوره ۸ تیم در بخش آقایان حضور داشتند و ملی حفاری اهواز با شایستگی مقام قهرمانی را به دست آورد. این تیم قهرمان بلامنازع ادوار مختلف لیگ ما بوده است.

وی افزود: نفت مسجد سلیمان در مکان دوم قرار گرفت و شاهین شهر در یک رقابت جذاب موفق شد زاگرس ایرانیان لرستان را شکست دهد و مقام سوم را کسب کند. نکته قابل توجه این است که آقای سفیر اسپانیا به عنوان بازیکن در لیگ امسال حضور داشت و به مدال برنز دست یافت.

عزیزی همچنین به موفقیت تیم بانوان استقلال اشاره کرد و گفت: ما با ۷ تیم لیگ را شروع کردیم و استقلال تهران در یک رقابت هیجان‌انگیز قهرمان شد. زاگرس ایرانیان در مقام دوم و تیم خراسان جنوبی در مقام سوم قرار گرفت.

وی ادامه داد: امیدوارم که روند تربیت بازیکنان در استان‌ها ادامه داشته باشد و لیگ را با قدرت بیشتری در سال آینده دنبال کنیم. مذاکراتی با چند باشگاه مطرح کشور داشته‌ایم و امیدواریم که در سال آینده تیم‌هایی مانند پرسپولیس و ذوب‌آهن نیز در این لیگ حضور داشته باشند.

عزیزی به موضوع واگذاری زمین مجموعه انقلاب به فدراسیون گلف نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم این زمین با بودجه‌ای حدود ۴ میلیارد تومان تجهیز شود. ما در زیرساخت‌های ورزشی پیشرفت‌های زیادی داشتیم، اما در گلف این موضوع آنچنان که باید محقق نشده است. به عنوان یک کشور ۹۰ میلیونی هنوز یک زمین گلف استاندارد نداریم.

وی افزود: تلاشمون این است که زمین مجموعه ورزشی انقلاب را با تحولی در چمن و محوطه‌اش به فضایی استاندارد نزدیک کنیم تا تمرینات در شرایط مناسبی انجام شود. ما در حال طی مراحل قانونی برای این پروژه هستیم و امیدواریم با حمایت وزارت ورزش و جوانان این زمین را در اختیار بگیریم.

عزیزی با اشاره به تاریخچه گلف در ایران گفت: گلف یکصد سال است که در ایران فعالیت دارد و اولین زمین گلف خاورمیانه در مسجدسلیمان تأسیس شده است. اما متأسفانه تا کنون در بازی‌های آسیایی حضور نداشته‌ایم. امیدواریم که در بازی‌های آسیایی ناگویا، برای نخستین بار با حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک یک ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن را به این رقابت‌ها اعزام کنیم.

رئیس فدراسیون گلف در خصوص حضور ایران در المپیک جوانان داکار توضیحاتی ارائه داد و گفت: ما در این المپیک که چهارمین دوره آن پس از سنگاپور نانجینگ چین و بوینس آیرس برگزار می‌شود نمایندگان خود را خواهیم داشت. این اولین بار است که IOC المپیک را در آفریقا برگزار می‌کند و ما با چالش‌های خاصی در این منطقه مواجه خواهیم بود.

وی افزود: تا کنون موفق شده‌ایم ۲۷ ورزشکار را در ۱۲ رشته کوالیفای کنیم و امیدواریم که با دست پر به کشور بازگردیم. متأسفانه گلف به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم در سنگال در فهرست بازی‌های المپیک جوانان حضور ندارد. به همین دلیل، مانند وزنه‌برداری که به دلیل عدم وجود فدراسیون در سنگال از فهرست حذف شد ما نیز در گلف امکان حضور نخواهیم داشت.

عزیزی خاطرنشان کرد: ما در تورنومنت‌های این چنینی ظاهر می‌شویم و امیدواریم در آینده جواب مناسبی به سوالات درباره مدال‌آوری بدهیم. رضایت ما زمانی حاصل می‌شود که بتوانیم در مقابل شما قرار بگیریم و در آن زمان می‌توانیم درباره دستاوردهای خود صحبت کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های مستمر و حمایت‌های لازم، بتوانند در آینده نتایج بهتری را کسب کنند و به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.