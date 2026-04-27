دنیامالی: ثریا آقایی افتخاری برای بدمینتون و ورزش ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون به همراه فریبا مددی نایبرئیس فدراسیون و ثریا آقایی مربی تیم ملی بانوان و عضو کمیته بینالمللی IOC با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی مقام عالی وزارت دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست وزیر ورزش و جوانان ضمن قدردانی از عملکرد فدراسیون بدمینتون به موفقیت کسب سهمیه حضور دو بازیکن در رقابتهای داکار اشاره کرد و تلاشهای صورتگرفته در این مسیر را شایسته تقدیر دانست. وی همچنین ثریا آقایی را افتخاری برای ورزش کشور و فدراسیون بدمینتون عنوان کرد و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند وی در کمیته بینالمللی المپیک و سایر مجامع جهانی تأکید داشت.
دنیامالی با اشاره به سوابق موفق آقایی در دوران قهرمانی و مربیگری ابراز امیدواری کرد که وی در عرصههای بینالمللی نیز نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
وزیر ورزش با ابراز خرسندی از عضویت این بانوی شایسته ایرانی در ساختارهای بینالمللی آن را گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه ورزش بانوان کشور دانست و بر استفاده از ظرفیت مدیران و نمایندگان دارای کرسیهای بینالمللی برای پیشبرد اهداف کلان ورزش کشور تأکید کرد. وی همچنین رهنمودهایی در خصوص تقویت حضور مؤثر در عرصههای جهانی ارائه داد.
در ادامه این دیدار محمدرضا پوریا ضمن قدردانی از حمایتها و نگاه مثبت وزیر ورزش تجربه و دیدگاههای بینالمللی وی را سرمایهای ارزشمند برای جامعه ورزش دانست و اظهار داشت: فدراسیون بدمینتون با بهرهگیری از این رهنمودها برنامهریزیهای خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری اردوهای بلندمدت برونمرزی در کشورهای هند، تایلند و چین برای تیمهای ملی بانوان و آقایان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با حمایتهای مالی و معنوی وزارت ورزش این برنامهها بهصورت مطلوب اجرایی شود.
در بخش پایانی ثریا آقایی با تشکر از توجه و حمایت وزیر ورزش برنامهها و طرحهای خود در حوزه فعالیتهای بینالمللی را ارائه کرد که مورد استقبال قرار گرفت.
همچنین فریبا مددی با قدردانی از حمایتهای وزارت ورزش بر اهمیت اعزام بازیکنان به اردوهای بینالمللی و نقش آن در ارتقای سطح فنی بدمینتون کشور تأکید کرد.
این دیدار در فضایی مثبت و با هدف همافزایی برای توسعه هرچه بیشتر بدمینتون ایران در سطوح ملی و بینالمللی برگزار شد.
نظر شما