به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تاکید بر نقش محوری مشارکتهای مردمی در کاهش محرومیتها، افزود: پویش عید همدلی با محوریت شفافیت و سرعت در توزیع، طراحی شده است.
وی ادامه داد: پایگاههای جمع آوری زکات فطریه عام بهزیستی مازندران با تدابیر اندیشیده شده آماده است تا زکات فطره مومنان را دریافت و در کوتاه ترین زمان ممکن برای گروه هدف نیازمند همچون کودکان بیسرپرست، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و خانوادههای کم برخوردار صرف کند.
رحمانی از استقرار ایستگاههای ویژه جمعآوری زکات فطریه عام در میادین مرکزی شهرها، مصلی ها، مساجد و محل های برگزاری نماز عید در سراسر مازندران خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر استقرار صنادیق در همه شهرستان های سطح استان و مراکز تحت نظارت بهزیستی مازندران برای دریافت کمک های نقدی، شماره حساب :۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ یا شماره کارت: 6367957086310104 بنام مشارکت های مردمی بهزیستی مازندران و یا درگاه مشارکتهای مردمی به آدرس mosharekat.behzisti.ir آماده دریافت زکات فطریه عام هم استانی های عزیز می باشد.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اهمیت زمان در اثربخشی زکات فطره، تصریح کرد: با توجه به ماهیت فوری این کمک ها، تمامی منابع جمعآوریشده بلافاصله پس از عید فطر به دست نیازمندان میرسد.
وی از تمامی روزهداران خواست تا با مراجعه به پایگاههای اعلامشده یا استفاده از درگاه الکترونیکی، سهم خود را در این عید همدلی ایفا کنند.
مدیرکل بهزیستی مازندران ضمن تشکر و قدردانی از حمایت و همراهی خیرین نیک اندیش و مردم خیراندیش مازندران، گفت: مشارکتهای مردمی پشتوانهای ارزشمند برای تداوم خدمات حمایتی و توانبخشی بهزیستی است و هر میزان همراهی خیرین افزایش یابد، امکان ارائه خدمات گستردهتر و مؤثرتر به جامعه هدف فراهم خواهد شد و بهزیستی مازندران خود را امانتدار اعتماد مردم میداند و متعهد است تمامی فطریهها و کمکهای دریافتی را با اولویت نیازمندان هزینه کرده و در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مددجویان گام بردارد.
نظر شما