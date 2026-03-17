میدان امام(ره)ارومیه با۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌آیدین رحمانی رضائیه بعد از ظهر سه شنبه در آیین کلنگ زنی پروژه راکد سرمایه گذاری تجاری، خدماتی میدان امام (ره ) با بیان اینکه پروژه سرمایه گذاری میدان امام (ره) جزو پروژه های دیرینه شهر ارومیه است، اظهار کرد: پروژه سرمایه گذاری میدان امام (ره) پروژه ای از تاریخ تا فرهنگ شهر ارومیه است.

وی ادامه داد: پروژه سرمایه‌گذاری تجاری و خدماتی میدان امام در ۱۱ سرای تجاری و در زمینی به مساحت ۲۲۰۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال با مشارکت شهرداری ارومیه و سرمایه گذار داخلی اجرایی می شود.

شهردار ارومیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: اجرای پروژه سرمایه گذاری میدان امام (ره) ، تسکینی برای مردم در این شرایط جنگ خواهد بود و امیدوارم با اتمام این پروژه بتوانیم دل مردم فهیم و شهید پرور ارومیه را شاد کنیم.

رحمانی با بیان اینکه هیچ یک از وظایف ذاتی و روزمره شهرداری ارومیه در زمان جنگ تعطیل نشده است اظهار داشت : تمامی معاونت های خدمات شهری ، سازمان های عمران،فضای سبز، آرامستان، آتش نشانی و خدمات ایمنی، زیباسازی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و پسماند شهرداری ارومیه از اولین روزهای آغاز جنگ رمضان پای کار بوده اند و با تمام توان در کنار شهروندان و خانواده های آسیب دیده بوده اند.

وی با بیان اینکه هیچ خلایی در اجرای پروژه های شهری و بازگشایی معابر شهری در زمان بارش باران نداشته ایم گفت؛ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه در این برهه از زمان جنگ و خنثی نمودن توطئه های دشمن با ایجاد و فضاسازی مناسب فرهنگی و راه اندازی موکب های مذهبی در کنار مردم بوده است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم بزودی شاهد پیروزی غیور مردان امنیتی و نظامی در مقابل استکبار جهانی و رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایتکار باشیم خاطرنشان کرد:ًشهرداری ارومیه همراه با سایر دستگاه های اجرایی و خدماتی با تمام توان در کنار مردم شریف ارومیه خواهند بود.