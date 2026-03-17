سیستم حمل و نقل اتوبوس تا پایان جنگ برای شهروندان ارومیه رایگان شد

آیدین رحمانی رضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حاکم بر جامعه، تصریح کرد: بدون آنکه خللی در خدمات رسانی روزانه شهرداری ارومیه ایجاد شود، خدمات رسانی در شرایط جنگی را نیز عهده دار هستیم.

وی افزود: با توجه به بارش شدید روز گذشته و آبگرفتگی معابر، علیرغم خستگی و فشار کاری مضاعف، پرسنل شهرداری ارومیه توانستند به خوبی موضوع را مدیریت کنند.

رحمانی ادامه داد: سازمان های آتش نشانی، پسماند، آرامستان و خدمات شهرداری ارومیه در این روزها درگیر مستقیم با خدمات رسانی به شهروندان جنگ دیده هستند و در راه ارائه خدمت جانفشانی می کنند.

شهردار ارومیه ضمن تقدیر از شهروندان ولایت مدار، گفت: مردم ارومیه شبانه روزی در میدان حضور دارند تا با حضور خود توطئه دشمن را خنثی کرده و جلو مسیرگشایی منافقین را بگیرند و شهرداری ارومیه پشتیبانی فرهنگی در این تجمعات را عهده دار است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد امورات فرهنگی شهر در این ایام به عهده سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه است، ادامه داد: فضاسازی شهری متناسب با ایام، برپایی موکب و ایستگاه های صلواتی و توزیع اقلام فرهنگی و توزیع افطاری ساده بین شهروندان از جمله این اقدامات است.

شهرداری ارومیه با بیان اینکه عزم و اراده همکاران مجموعه شهرداری ارومیه ستودنی است، افزود: تمام تلاش مدیریت شهری بر این امر معطوف شده تا در شرایط حساس کنونی قدم های خوبی در ارائه خدمت به شهروندان برداریم.

رحمانی رضاییه ادامه داد: در راستای ایجاد و حفظ آرامش شهروندان و تداوم صدور پروانه های ساختمانی. در ایام منتهی به آخر سال، طی هماهنگی به عمل آمده با سازمان نظام مهندسی، مقرر شده زمینه تسهیل در ارائه خدمات صدور پروانه ها فراهم شود و در عین حال نظارت کافی بر نحوه رعایت مقررات ملی ساختمان نیز انجام گیرد.

وی رایگان کردن خدمات جایگاه های سوخت CNG را از دیگر اقدامات مدیریت شهری در این ایام عنوان کرد و گفت: طی رایزنی با مدیریت شرکت نفت ارومیه مقرر شد شرکت نفت سهم خود را از جایگاه های عرضه سوخت گاز وصول نکند و شهرداری ارومیه نیز در راستای حمایت از جایگاه داران و شهروندان، از دریافت اجاره بهای این ایام خودداری کند.

شهردار ارومیه از رایگان شدن خدمات اتوبوسرانی در شهر ارومیه خبر داد و افزود: تا پایان جنگ هر نوع جابه جایی از طریق سیستم ناوگان حمل و نقل اتوبوس درون شهری برای شهروندان رایگان خواهد بود.

رحمانی رضاییه با بیان اینکه تلاش شده در این ایام کیفیت و سرعت ارائه خدمات افزایش یابد، تصریح کرد: طبق بررسی ها و نظرسنجی به عمل آمده، شهروندان از مجموعه مدیریت شهری رضایت نسبی و قابل قبولی دارند که امید می رود با راهبری و هدایت ریاست و اعضای شورای شهر شاهد ارتقای هر چه بیشتر سطح کیفی این خدمات باشیم.