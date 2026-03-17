۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

سوال روز بیست و هفتم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان تهران

تهران- سوال بیست و هفتم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در شهرستانهای استان تهران اعلام شد

خبرنگار مهر، در بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در شهرستان های استان تهران تداوم یافت و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال) مفهوم آیه ۲۳ سوره حدید (لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. کمک به فقرا و نیازمندان

۲.تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات زندگی

۳. دوری از زیاده‌روی و اسراف

۴. اعتدال در برخورد با اتفاقات تلخ و شیرین زندگی

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۵۳، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

این خبر به روز شده و اطلاعات برندگان مسابقه روز دوم و نیز جواب صحیح اطلاع رسانی می شود.

