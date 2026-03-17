خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-علی ستاری: امسال، آیین‌های باشکوه و حماسی روز جهانی قدس در استان هرمزگان، جلوای دیگر داشت؛ چهره‌ای آمیخته با شور حسینی و غیرت علوی. در یک هزار و چهارصد و چهل و هفتمین سال هجری قمری، روز قدس برای ملت ایران، به ویژه مردم خطهٔ خون‌گرم و غیرتمند هرمزگان، متفاوت‌ترین روز قدس در چند دههٔ اخیر بود. تفاوت امسال نه فقط در تقویم، که در عمق نگاه و وسعت میدان بود.

چهارشنبه‌ شبی برای دشمن سوزی

چهارشنبه سوری امسال هم قرار است متفاوت ترین چهارشنبه سوری باشد، امسال مردم با هم وعده کرده‌اند که دشمن سوزی کنند و دمار از روزگار بدخواهان کهن سرزمین ایران دربیاورند، امشب به جای فشفه و بمب‌های صوتی قرار است، موشک به چشم بد حواله کنیم و پایگاه‌های آمریکایی و اراضی اشغالی را که صهیونیست‌ها در آن مستقر هستند را به میدان جنگ‌ تبدیل کنیم.

خیابان، تنگه احد انقلاب اسلامی

امسال، رهبر شهید و فرزانه انقلاب از افق‌های بلند اعلی علیین، نظاره‌گر صحنه‌های ناب و درس‌آموزی هستند که خود طی بیش از سه دهه به ملت ایران آموختند؛ درس ایستادگی در برابر ظلم، درس بی‌اعتنایی به تهدیدات استکبار و درس وفاداری به آرمان‌های امام شهیدشان برای اینکه تنگه احد انقلاب اسلامی را که خیابان‌ها است، خالی نشود.

مردم استان هرمزگان که سال‌هاست در خط مقدم جبههٔ مقاومت و تقابل با تروریست‌های آمریکایی در آب‌های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان ایستاده‌اند، صحنه‌گردانان اصلی این حماسه هستند. آن‌ها که از سواحل نیلگون و جزایر استراتژیک تا عمق کویر، ضرب‌شصت محکمی به دشمن نشان داده‌اند، هر شب خیابان‌های شهر را در قُرق خود نگه می‌دارند تا بدخواهی نتواند چشم چپ به داشته‌های این مردم داشته باشد.

این شب‌ها، هنگامی که آسمان هرمزگان در سوگ شهدای مقاومت سیاه‌پوش بود، مردم غیرتمند این دیار خیابان‌ها را رها نکردند. هر شب، یکی از خیابان‌های اصلی شهرهای استان، به ویژه بندرعباس، شاهد خیل عظیم جمعیتی بود که با مشت‌های گره‌کرده و اراده‌ای پولادین، فریاد جنگ، جنگ تا پیروزی سر می‌دادند.

خیابان را خالی نمی‌کنیم و تا پای جان پای وطن هستیم

یک شهروند هرمزگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما در چهل سال عرصه دفاع از میهن اسلامی را خالی نکرده‌ایم و در بزنگاه‌های حساس امروز نیز در دفاع از وطن ثابت قدم خواهیم بود.

وی تاکید کرد: پیام من به ملت بزرگ ایران این است که امروز خیابان‌ها سنگر است، مراسمات تشییع شهدا سنگر است، اجتماعات شبانه سنگر است و باید این سنگر حفظ شود.

این شهروند هرمزگانی خاطرنشان کرد: ما از خون رهبر شهیدمان و شهدای مظلوم‌مان نمی‌گذریم و خیابان را خالی نمی‌کنیم و و تا پای جان پای وطن هستیم.

حاج عیسی: بیعت ما با رهبر انقلاب بیعت با خون است

عیسی ذاکری جانباز و آزاده هشت سال دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، این روزها کشور ما شرایط حساسی را سپری می‌کند، اظهار کرد: جنگ امروز به دلیل ماهیت پنهان و حیله گرانه‌ای که در برخی ابعاد دارد، بسیار سخت‌تر از هشت سال دفاع مقدس است اما ملت ایران نیز با تلاش‌های رهبر شهیدشان بصیرتر و آگاه‌تر شده‌اند و در میدان هستند.

وی افزود: برای ملت ایران فرقی ندارد دشمن از چه طریقی دست به حمله بزند، از هر عرصه‌ای که وارد شود مقابل آن خواهیم ایستاد حتی اگر به قیمت جان‌مان باشد.

عیسی ذاکری با دعوت از مردم برای حضور هر چه پررنگ تر در میادین، گفت: در دفاع مقدس،تنگه‌های استراتژیکی وجود داشت که از دست دادن آن‌ها منجر به قیچی شدن رزمندگان می‌شد، امروز خیابان چنین وضعیتی دارد، ما مردم در میدان می‌مانیم تا تمرکز نیروهای مسلح و مدافعان وطن بر تنبیه متجاوزان معطوف باشد.

وی تأکید کرد: بیعت ما با امام سید مجتبی خامنه‌ای، بیعتی از جنس خون است، همان طور که رهبر شهیدمان را تبعیت کردیم تبعیت از امام خامنه‌ای جوان را هم در دستور کار داریم.

مردم نقطه ثقل اصلی نظام اسلامی هستند

حجت الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه شهرستان پارسیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم نقطه ثقل اصلی نظام اسلامی هستند بر اساس آموزه های وحیانی مشروعیت نظام اسلامی و حاکم اسلامی از سوی خداوند و مقبولیت آن از سوی مردم است لذا در هر برهه‌ای از تاریخ که مردم پشتیبان دین خدا و حاکم اسلامی بودند شاهد رشد اسلام بودند.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل این نظام مقدس تاکنون رهبران آن، مردم را صاحبان اصلی کشور و حکومت می دانستند و می دانند به عنوان مثال در اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت سید مجتبی خامنه‌ای، شاهد نقش پررنگ مردم در اداره کشور، پیروزی جنگ و ساختن کشور در مرقومه‌ ایشان بودیم که یک واقعیت است چرا که در هیچ نظام دیگری مردم چنین جایگاهی ندارند.

حضور مردم پایه‌های نظام را قوی تر می‌کند و حضور مردم اصلی ترین عامل عقب‌نشینی دشمنان است

امام جمعه پارسیان بیان کرد: هر چه حضو مردم در صحنه‌های مختلف بیشتر باشد پایه های نظام اسلامی قوی تر و دشمنان آن ناامید تر و دوستان آن امیدوار تر خواهند بود، بعد از آغاز جنگ تحمیلی رمضان دشمن به دنبال تجزیه ایران با ایجاد آشوب های خیابانی بود و همه تحلیل‌گران داخلی و خارجی متفق القول هستند که حضور مستمر و شبانه‌روزی مردم با بصیرت در خیابان ها و میادین و عزاداری برای امام شهید و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی اصلی ترین عامل عقب نشینی دشمن است.

حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل‌نیا خاطرنشان کرد:ملت ایران هم قسم شدند تا لحظه‌ای که نیاز باشد در شهر ها و روستاها در صحنه حضور داشته باشند و پرچمی که توسط امام شهید ما به اهتزاز درآمد را بالا نگه دارند، مردم استان هرمزگان و شهرستان پارسیان همپای با بقیه مردم عزیز شبانه‌روز در عرصه و خیابان ها حضور پررنگ دارند و برای عزت و استقلال ایران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.