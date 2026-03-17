به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این بسته حمایتی با هدف پشتیبانی از تداوم فعالیت شرکت‌های حوزه فاوا و جبران بخشی از خسارات ناشی از شرایط اضطراری، برای شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان طراحی شده و مسیرهای مشخصی برای ثبت درخواست و دریافت تسهیلات پیش‌بینی شده است.

نحوه ثبت‌نام شرکت‌های دانش‌بنیان

بر اساس این فراخوان، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به نشانی ghazaal.inif.ir نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

پس از ثبت درخواست، پرونده متقاضی توسط کارگروه مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی بررسی و در صورت تأیید نوع و میزان آسیب، سقف تسهیلات تعیین و متقاضی به پست‌بانک ایران به عنوان بانک عامل معرفی می‌شود.

این شرکت‌ها می‌توانند از تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود ۱۵.۳۳ درصد و سقف ۷۰۰ میلیارد ریال بهره‌مند شوند که با دوره بازپرداخت شامل ۳ ماه تنفس و ۹ ماه بازپرداخت ماهانه ارائه می‌شود.

فعال بودن شرکت پیش از دوره جنگ یا در زمان شرایط اضطراری و اولویت داشتن شرکت‌هایی که پیش‌تر از تسهیلات مشابه استفاده نکرده‌اند، از شروط دریافت این حمایت‌هاست.

مسیر دریافت تسهیلات برای شرکت‌های غیر دانش‌بنیان

شرکت‌های غیر دانش‌بنیان فعال در حوزه فاوا نیز باید درخواست خود را به معاونت فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل ارائه کنند تا پس از بررسی در کارگروه مشترک با صندوق‌های پژوهش و فناوری و تأیید آسیب، برای دریافت تسهیلات به مؤسسات عامل معرفی شوند.

برای این دسته از شرکت‌ها، تسهیلاتی با نرخ سود ۲۳ درصد و سقف ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در نظر گرفته شده است. شرط فعال بودن در دوره پیش از بحران یا حین آن و اولویت با شرکت‌هایی که از حمایت‌های مشابه قبلی استفاده نکرده‌اند، در این بخش نیز لحاظ شده است.

معیارهای ارزیابی آسیب و نحوه محاسبه تسهیلات

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، شرکت‌ها در دو دسته «آسیب به زیرساخت‌ها و تجهیزات» و «آسیب به درآمد» ارزیابی می‌شوند.

در بخش نخست، شرکت‌هایی که زیرساخت، ساختمان یا تجهیزات آن‌ها آسیب دیده است، پس از بازدید و برآورد خسارت، مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.

در بخش آسیب به درآمد نیز شرکت‌های پلتفرمی که به‌دلیل اختلال در اینترنت و کاهش تقاضا با افت محسوس درآمد مواجه شده‌اند، بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش کاربران فعال، افت نصب، تغییرات مصرف پهنای باند و کاهش حداقل ۲۰ درصدی درآمد ارزیابی خواهند شد.

همچنین سقف تسهیلات قابل پرداخت تا معادل ۵ ماه مجموع حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس آخرین لیست بیمه قبل از وقوع جنگ محاسبه می‌شود.