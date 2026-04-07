به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی تداوم شرایط جنگی و ضرورت پشتیبانی مستمر از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراخوان دریافت تسهیلات حمایتی شرکتهای فاوا تمدید و جزئیات شرایط، مشمولان و سازوکار بهرهمندی از این حمایتها اعلام شد.
این بسته حمایتی با هدف حفظ پایداری خدمات، تداوم فعالیت شرکتها و جبران بخشی از خسارات ناشی از شرایط اضطراری طراحی شده و شامل شرکتهای دانشبنیان و غیر دانشبنیان میشود. در چارچوب تمدید این فراخوان، فرصت ثبت درخواست و تکمیل مدارک برای متقاضیان ادامه دارد.
نحوه ثبتنام شرکتهای دانشبنیان
بر اساس این فراخوان، شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه فاوا میتوانند با مراجعه به نشانی ghazaal.inif.ir نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات اقدام و همزمان مستندات مورد نیاز را به معاونت فناوری، نوآوری و امور بینالملل ارسال کنند.
پس از ثبت درخواست، پرونده متقاضی در کارگروه مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی بررسی و در صورت تأیید نوع و میزان آسیب، سقف تسهیلات تعیین و متقاضی به پستبانک ایران به عنوان بانک عامل معرفی میشود.
این شرکتها امکان بهرهمندی از تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود ۱۵.۳۳ درصد و سقف ۷۰۰ میلیارد ریال را دارند که با دوره بازپرداخت شامل ۳ ماه تنفس و ۹ ماه بازپرداخت ماهانه ارائه میشود. فعال بودن شرکت پیش از دوره جنگ یا در زمان شرایط اضطراری و اولویت داشتن شرکتهایی که پیشتر از تسهیلات مشابه استفاده نکردهاند، از شروط اصلی دریافت این حمایتهاست.
مسیر دریافت تسهیلات برای شرکتهای غیر دانشبنیان
شرکتهای غیر دانشبنیان فعال در حوزه فاوا نیز باید درخواست خود را به معاونت فناوری، نوآوری و امور بینالملل ارائه کنند تا پس از بررسی در کارگروه مشترک با صندوقهای پژوهش و فناوری و تأیید میزان آسیب، برای دریافت تسهیلات به مؤسسات عامل معرفی شوند.
برای این دسته از شرکتها، تسهیلاتی با نرخ سود ۲۳ درصد و سقف ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت پیشبینی شده است. شرط فعال بودن در دوره پیش از بحران یا حین آن و همچنین اولویت با شرکتهایی که از حمایتهای مشابه قبلی استفاده نکردهاند، در این بخش نیز اعمال میشود.
معیارهای ارزیابی آسیب و نحوه محاسبه تسهیلات
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، ارزیابی شرکتها در دو محور «آسیب به زیرساختها و تجهیزات» و «آسیب به درآمد» انجام میشود.
در بخش زیرساخت، شرکتهایی که تجهیزات، ساختمان یا زیرساختهای آنها دچار خسارت شده است، پس از بازدید و برآورد، مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد.
در بخش درآمد نیز شرکتهای پلتفرمی که بهدلیل اختلالات ارتباطی و کاهش تقاضا با افت محسوس مواجه شدهاند، بر اساس شاخصهایی مانند کاهش کاربران فعال، افت نصب، تغییرات مصرف پهنای باند و کاهش حداقل ۲۰ درصدی درآمد مورد ارزیابی قرار میگیرند.
همچنین سقف تسهیلات پرداختی تا معادل ۵ ماه مجموع حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس آخرین لیست بیمه پیش از وقوع جنگ محاسبه خواهد شد.
