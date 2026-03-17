۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

فرصت مجدد ثبت نام آزمون EPT و اعلام زمان جدید آزمون

فرصت مجدد ثبت نام آزمون EPT و اعلام زمان جدید آزمون

مرکز سنجش پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای از زمان بندی جدید آزمون ept و فرصت ثبت نام مجدد برای جاماندگان اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، در اطلاعیه ای از فرصت مجدد ثبت نام به داوطلبان آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از متقاضیان آزمون زبان انگلیسی EPT اسفند ماه که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند می رساند، با توجه به لغو آزمون مذکور ، می توانند به منظور شرکت در این آزمون از ۱۵ فروردین لغایت ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه https://ept.english.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند

لازم به ذکر است که آزمون مذکور در صورت حصول شرایط در هفته آخر فروردین ماه برگزار خواهد شد. اطلاعیه نحوه و چگونگی ثبت نام داوطلبان و تاریخ برگزاری در روز ۱۵ فروردین ماه منتشر خواهد شد.

کد خبر 6777102
شبنم درخشان

