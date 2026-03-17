فرصت مجدد ثبت نام آزمون EPT و اعلام زمان جدید آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، در اطلاعیه ای از فرصت مجدد ثبت نام به داوطلبان آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از متقاضیان آزمون زبان انگلیسی EPT اسفند ماه که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند می رساند، با توجه به لغو آزمون مذکور ، می توانند به منظور شرکت در این آزمون از ۱۵ فروردین لغایت ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه https://ept.english.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند

لازم به ذکر است که آزمون مذکور در صورت حصول شرایط در هفته آخر فروردین ماه برگزار خواهد شد. اطلاعیه نحوه و چگونگی ثبت نام داوطلبان و تاریخ برگزاری در روز ۱۵ فروردین ماه منتشر خواهد شد.