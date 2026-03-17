بیمه تکمیلی تاکسیرانان تهرانی فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران طی اطلاعیه ای در خصوص بیمه تکمیلی تاکسیرانان پایتخت توضیحاتی ارائه داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

به اطلاع تاکسیرانان محترم پایتخت می رساند ، همکاران محترمی که در موعد مقرر نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی خود و یا افراد تحت تکفلشان در سامانه اقدام نموده اند بیمه تکمیلی ایشان فعال می باشد.

همچنین تاکسیرانان محترم می توانند به منظور ثبت خسارت و بارگذاری مدارک پزشکی نسبت به نصب نرم افزار سیناد و ثبت مدارک در سامانه مذکور اقدام نمایند.

شایان ذکر است ؛ تاکسیرانان محترم می توانند درصورت وجود هرگونه ابهام با شماره تلفن 44960366 داخلی ۳۳۳ واحد خسارت شرکت میلاد بیمه شهر تماس حاصل فرمایند.