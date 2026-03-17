به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد هاشم داخته اظهار کرد: فرآیند تخم‌گذاری این لاک پشت ها که تعداد آنها در هر سال بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ قطعه در نوسان است از اسفند تا اواخر اردیبهشت به طول می‌انجامد.

وی افزود: در این فرآیند حفاظتی، ۸۰ درصد تخم لاک پشت‌ها به بچه لاک پشت تبدیل می‌شود.

مدیر محیط زیست قشم توضیح داد: لاک پشت‌های پوزه عقابی در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(IUCN) و جزو گونه های در بحران انقراض (Critically Endangeref) ثبت شده اند.

داخته اضافه کرد: در حال حاضر پنج گونه لاک پشت در سواحل جزیره یافت می‌شوند که شامل لاک پشت های سرخ، زیتونی، چرمی، سبز و پوزه عقابی هستند.

طرح حفاظت و رهاسازی لاک پشت عقابی (Hawksbill sea turtle) در جزیره قشم با مشارکت جامعه محلی روستای شیب دراز در دست اجرا است.

این طرح شامل افزایش آگاهی در زمینه فعالیت حفاظتی، تهیه برنامه گردشگری، اجتماعی، اقتصادی و فعالیت هایی از جمله تولید محتوا از نحوه تخم گذاری، تولد و رهاسازی و آموزش حفاظت بهتر از این گونه در بحران انقراض است.

ثبت جزئیات مربوط به لاک پشت های مادر، تخم ها، دوره خروج از تخم (تفریخ) به همراه جزئیات مربوط به دما و رطوبت بخش هایی از این طرح است.

سواحل جنوبی جزیره قشم دارای سواحل بکر با شیب ملایم و دانه بندی منحصر به فرد ماسه های ساحل است که سالانه میزبان صدها لاک پوزه عقابی است که برای تخم گذاری از سایر نقاط خلیج‌فارس به این منطقه مهاجرت می کنند.

لاک پشت پوزه عقابی (Eretmochelys imbricata) یکی از ۲ گونه لاک پشت دریایی تخم گذار در ایران است که در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و هر سه تا چهار سال یک بار در یک تا سه مرحله (به فاصله ۲ هفته) برای تخم گذاری به زادگاه خود باز می گردد.

لاک پشت پوزه عقابی همه ساله از همه قسمت های خلیج فارس به سایت شیب دراز در ۴۵ کیلومتری جنوب جزیره قشم مهاجرت کرده و اقدام به تخم گذاری می کند.

پوزه این لاک پشت ها برای بیرون کشیدن غذا (اسفنج های دریایی) از لا به لای مرجان ها به شکل منقار عقاب درآمده و از این رو به لاکپشت پوزه عقابی معروف است.

محل تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی بهمن ۱۳۹۰ با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان اثر طبیعی به ثبت ملی رسید.