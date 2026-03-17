ترامپ و ایالت ۵۱ آمریکا نامیدن ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر،ترامپ در لفاظی تازه ای، پس از یک مسابقه بیسبال گفت که ونزوئلا شاید ایالت ۵۱ آمریکا شود!

به نوشته روزنامه دیلی میل، ترامپ در رسانه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: در بازی بیسبال، ونزوئلا تیم‌ ایتالیا را ۴ به ۲ شکست داد.‌تیم ونزوئلا خیلی خوب بود واقعا.

وی در ادامه مدعی شد: در نهایت چیزهای خوبی در حال روی دادن برای ونزوئلاست. این جادو چیست؟ تبدیل شدن به یکی‌ از ایالت‌های آمریکا. پنجاه و یکمین ایالت آمریکا؟

ترامپ پیش از این نیز تمایل خود را برای آنکه کانادا به ایالت پنجاه و یکم آمریکا بدل شود، مطرح کرده بود اما این اولین بار است که او چنین نظر مداخله‌جویانه‌ای را درباره ونزوئلا پس از عملیات نظامی در این کشور و ربودن مادورو مطرح می‌کند.

این اظهارات از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از عملیات متجاوزانه این کشور در ونزوئلا در سوم ژانویه و ربودن نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور مطرح شده است.