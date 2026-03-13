به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه برخی از تحریمها علیه ونزوئلا را کاهش داد و خرید نفت و کود از این کشور را برای کسبوکارها و کشاورزان آمریکایی آسانتر کرد.
این تصمیم درحالی اتخاذ میشود که قیمتها به دلیل تجاوز نظامی به ایران رو به افزایش است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری چندین مجوز مرتبط با ونزوئلا را بهروزرسانی کرد تا سرمایهگذاری و فعالیتهای مجاز در بخش انرژی را گسترش دهد.
یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این مجوزها با هدف کمک به احیای بخش انرژی ونزوئلا و درعین حال حمایت از عرضه کالاهای اساسی درسطح جهان صادر شده است.
این مقام در بیانیهای گفت: «این مجوزها، سرمایهگذاری و فعالیتهای مجاز در صنعت انرژی ونزوئلا را گسترش میدهد و اجازه میدهد که کود به طور مستقیم به آمریکا صادر شود تا از کشاورزان بزرگ آمریکایی حمایت کند.»
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که اختلال در عرضه در تنگه هرمز به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قیمتهای جهانی نفت و کود را افزایش داده است.
