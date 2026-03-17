نحوه ثبت نام فرهنگیان خراسان شمالی درستاد پشتیبانی جنگ رمضان اعلام شد

حمید عاقلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در راستای تقویت توانمندی‌های جهادی و پاسخگویی مؤثر به نیازهای جامعه در دوران جنگ تحمیلی، فراخوانی ویژه برای معلمان جهادی صادر شده است .

وی با بیان این که هدف این فراخوان، سازماندهی منسجم و تخصصی نیروهای انسانی در حوزه‌های مختلف و شامل 9کد است، تاکید کرد:تولید محتوا و تبلیغات در فضای مجازی شامل تولید پست‌های اطلاع‌رسانی، طراحی گرافیک، مدیریت شبکه‌های اجتماعی، پاسخ به سوالات مردمی یکی از 9 کد همکاری جهادی فرهنگیان استان است.

وی تصریح کرد: ثبت نام فرهنگیان متقاضی از طریق لینک زیر:

https://formafzar.com/form/pijya انجام می شود.

عاقلی به کد خدمات درمانی اشاره و بیان کرد:ارائه کمک‌های اولیه، توزیع دارو، آموزش بهداشت.، سازماندهی معلمان بهداشت و آماده بودن کادر درمانی درمانگاه فرهنگیان شامل کد خدمات درمانی است.

وی به کد ارائه خدمات خودرویی و حمل و نقل هم اشاره کرد وگفت: برگزاری رزمایش خودرویی در سطح شهر، ایجاد شور و امید آفرینی و هویت بخشی معلمان در مراسمات شهری ، سازماندهی افراد متخصص در تعمیرات جزئی خودرو، سوخت‌رسانی، جابجایی مجروحان و نیازمندان. بکارگیری خودروهای شخصی در مأموریت ها از جمله فعالیت های جهادی است.

رییس سازمان بسیج فرهنگیان استان عنوان کرد:گروه های جهادی خدمات شهری: جمع‌آوری زباله، نظافت معابر، بازسازی اماکن آسیب‌دیده، تهیه ، پیش بینی بسته های معیشتی در زمان نیاز یکی دیگر از رسته های فراخوان نیروهای جهادی جنگ رمضان است.

وی دریافت گزارش‌ها، اطلاع‌رسانی به نیروها، کمک در فراخوانی گروه های پیش بینی شده، هماهنگی تامین امنیت ، حفاظت از تاسیسات، کنترل تردد ، دفاع از مقر و انتظامات مراسمات شهری یا مدرسه ای ازجمله تشییع جنازه شهدا را از دیگر ردیف های فراخوان جهادی جنگ رمضان برشمرد.

رییس سازمان بسیج فرهنگیان خراسان شمالی گفت:گشت و ایست و بازرسی، بررسی خودروها، شناسایی عناصر مزاحم، حفظ نظم شهر، برگزاری مراسم یادبود، مراسم مذهبی، نشست‌های آموزشی، فراهم کردن زمینه حضور حداکثری معلمان در برنامه‌های شبانه سطح شهر ها را از دیگر فعالیت های گروه های جهادی است.