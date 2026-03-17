قیمت میوه شب عید در قم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی شروع توزیع میوه شب عید و قیمتگذاری سیب و پرتغال با حضور عباس شیرمحمدی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم برگزار شد.
گفتنی است، در این جلسه مقرر گردید توزیع میوه شب عید در ۴۰ نقطه از میدانها و اماکن مختلف در سطح استان قم انجام شود.
همچنین، قیمت هر کیلو سیب ۱۱۵ هزار تومان و قیمت هر کیلو پرتغال ۶۰ هزار تومان برای مصرفکنندگان نهایی تعیین شد.
