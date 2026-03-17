۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

قیمت میوه شب عید در قم اعلام شد

قیمت میوه شب عید در قم اعلام شد

قم- میوه شب عید در قم با نرخ مصوب و در ۴۰ نقطه استان توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی شروع توزیع میوه شب عید و قیمت‌گذاری سیب و پرتغال با حضور عباس شیرمحمدی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه مقرر گردید توزیع میوه شب عید در ۴۰ نقطه از میدان‌ها و اماکن مختلف در سطح استان قم انجام شود.

همچنین، قیمت هر کیلو سیب ۱۱۵ هزار تومان و قیمت هر کیلو پرتغال ۶۰ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان نهایی تعیین شد.

