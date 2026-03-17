به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تارک اظهار کرد: این پایگاه‌ها در روز عید فطر به محوریت مصلی امام علی(ع) شهر قشم در محل‌های اقامه نماز و مساجد برپا می‌شوند.

وی ادامه داد: پرداخت نقدی زکات فطریه فقط باید از طریق صندوق‌های دارای آرم دبیرخانه شورای زکات انجام ‌شود.

رییس کمیته امداد قشم توضیح داد: پرداخت برخط از طریق سامانه‌های کارت به کارت «فطریه عام» شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۷۴۴۹، «فطریه سادات» شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۵۷۱۵، «کفاره غیر عمد» شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۳۹۸۲ و همچنین برای «کفاره عمد» شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۸۲۲۵۶ در نظر گرفته شد.

تارک اضافه کرد: مردم بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس سال گذشته ۷۰ میلیارد ریال زکات واجب، فطریه و کفارات پرداخت کردند که به حساب نیازمندان واریز و یا هزینه شده است.

وی هزینه کرد مبالغ جمع آوری شده شورای زکات این شهرستان مرزی در سال گذشته را برای تامین مالی محرومین اعلام کرد.

رییس کمیته امداد قشم تصریح کرد: با توجه به قرارداد با بانک‌ها زکات فطریه در همان روز به حساب نیازمندان واریز می‌شود.