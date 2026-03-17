به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه دریادلان ناو دنا در مسیر پاسداری از مرزهای آبی ایران اسلامی تا آخرین لحظه بر عهد خود ایستادند، عنوان کرد: این جنایت بزدلانه، نه تنها خللی در اراده آهنین نیروهای مسلح وارد نخواهد کرد، بلکه بر عزم ملت ایران در دفاع از امنیت، اقتدار و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد افزود.

متن پیام دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

««مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا »

امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم و مقتدر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

سلام علیکم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدوَعَجِّل فَرَجَهُم

حادثه تلخ حمله ناجوانمردانه و تروریستی به ناو دنا در مأموریت آموزشی توسط ارتش جنایتکار آمریکای تروریست که منجر به شهادت رسیدن جمع کثیری از دلیرمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گردید بار دیگر مشعل خونین غیرت و عزت را در دریای بیکران ایثار روشن ساخت.

دریادلان ناو دنا در مسیر پاسداری از مرزهای آبی ایران اسلامی با ایمان راسخ و قلبی سرشار از عشق به وطن تا آخرین لحظه بر عهد خود ایستادند و با نثار جان خویش، درس ماندگاری از شجاعت، ایثار و وفاداری به میهن اسلامی را برای هم رزمان و ملت بزرگ ایران به یادگار گذاشتند. این جنایت بزدلانه، نه تنها خللی در اراده آهنین نیروهای مسلح وارد نخواهد کرد، بلکه بر عزم ملت ایران در دفاع از امنیت، اقتدار و آرمان های انقلاب اسلامی خواهد افزود.

اینجانب بدینوسیله ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی و ابراز همدردی عمیق با بازماندگان و هم‌رزمان آن شهدای والامقام، شهادت مظلومانه غیورمردان ناو دنا را به ساحت مقدس امام زمان(عج)، محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، خانواده معزز شهدای گرانقدر، جنابعالی و آحاد رزمندگان دریادل نیروی دریایی سرافراز ارتش ج.ا.ا و عموم ملت سترگ ایران اسلامی تسلیت و تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات برای شهیدان و شفای عاجل برای مجروحان و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان مکرم شهدا مسئلت می‌نمایم.»