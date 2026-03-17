وضعیت کاخ گلستان ۱۵۷ بار مورد توجه رسانه های دنیا قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمانه سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اصحاب رسانه امروز سه‌شنبه برگزار شد.

صالحی‌امیری با اشاره به گذر سالی سخت بر ملت ایران، اظهار داشت: از آغاز سال ۱۴۰۴ با رژیم کودک‌کش به جنگ رسیدیم و مجموعه وقایعی که اتفاق افتاد و در تداوم وضعیت جنگی کشور، به پدیده دی ماه منجر شد و اکنون در ماه پایانی سال به جنگ رمضان رسیده و وارد هفته سوم آن خواهیم شد.

وی با بیان اینکه باور ما بر این است که این جنگ حتماً با پیروزی ملت به نتیجه خواهد رسید و شکست بر دشمنان رقم خواهد خورد، افزود: پیچیدگی‌های زیادی در شرایط فعلی مشاهده می‌شود و نیازمند تحلیل وضعیت هستیم. امروز روزی است که با وفاق ملی، همدلی و هم‌گرایی باید در یک جبهه در مقابل جبهه دشمن قرار بگیریم. رسانه‌ها همیشه در تصویر واقعی شرایط کشور نقش مهمی را ایفا می‌کنند و این موضوع غیرقابل انکار است.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: دشمن تلاش کرد رهبری معظم را از ملت جدا کند و باور داشت با شهادت رهبری، جمهوری اسلامی ادامه حیات نخواهد داد؛ اما این آخرین استراتژی دشمن نیز خنثی شد. به دلیل استحکام نظام سیاسی، خوشبختانه ملت این تضمین را دادند.

این مقام مسئول کانون‌های قدرت ایران برشمرد و گفت: فرهنگ، اولین کانون قدرت ما فرهنگ است که این کانون قدرت تمدنی با لرزه انداختن در بدن دشمنان مقاومت خواهد کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش مردم، گفت: مردم همیشه به وحدت تن می‌دهند و قدرت مردم آنچنان است که موتور محرک قدرت را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: کانون سوم قدرت ما نیروهای مسلح هستند که در مقابل تهدید، تحریم و تجاوز استراتژی مقاومت را انتخاب کرده و امروز با اقتدار در مقابل آمریکا مقاومت می‌کنند. همچنین عنصر مهم‌تر، کانون انسجام ملی است که در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت.

وی گفت: همه رفتارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی جز عصبانیت و انزجار جهانی هیچ دستاوردی برای آنها نداشته است. تا امروز دشمن نتوانسته با تخریب مراکز نظامی و مسکونی دستاوردی داشته باشد. آمریکا دنباله‌رو رژیم صهیونیستی است. امروز مجموعه نظام جمهوری اسلامی و دولت در صحنه است و مایحتاج مردم را تأمین می‌کند.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به نصب سپر آبی در مناطق میراثی، تأکید کرد: دشمن جنایتکار کودک‌کش به هیچ‌کدام از قواعد بین‌المللی پایبند نیست. واضح است که میزان انعکاس اخبار ما ۱۵۷ بار کاخ گلستان در رسانه‌های جهانی تکرار شد، اما در جنگ‌های منطقه‌ای این رژیم جنایتکار به رسانه‌های بین‌المللی پاسخگو نیستند؛ به این همه تظاهرات بی‌تفاوت هستند و کشتی کمک‌رسانی به غزه را نیز گرفتند و برایشان وضعیت افراد مهم نیست.

وی همچنین در پایان گفت که برآوردی از خسارتی که به میراث فرهنگی وارد شده، نداریم.