کشف ۲۵۰۰ عدد مواد محترقه غیرمجاز خطرناک در اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت الله بهامین ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مامورین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از هماهنگی قضایی حین بازرسی از یک واحد صنفی موفق به کشف تعداد ۲۵۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز شدند پرونده قضایی تشکیل و اخطاریه پلمب صادر شد.

وی افزود: از خانواده‌های محترم تقاضامندیم نسبت به خود مراقبتی از کودکان و فرزندان خود در این شب‌ها بیشتر دقت کنند تا مشکلی برای آن‌ها پیش نیایید.

فرمانده انتظامی اردستان با بیان اینکه پلیس یاور و همراه مردم است، خاطرنشان کرد: شماره پلیس ۱۱۰ آماده دریافت اطلاعات شما در خصوص فروش مواد محترقه و خطرناک است.