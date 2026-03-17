  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

کشف ۲۵۰۰ عدد مواد محترقه غیرمجاز خطرناک در اردستان

اردستان- فرمانده انتظامی اردستان در گزارش ویژه چهارشنبه آخر سال از کشف مواد محترقه غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت الله بهامین ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مامورین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از هماهنگی قضایی حین بازرسی از یک واحد صنفی موفق به کشف تعداد ۲۵۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز شدند پرونده قضایی تشکیل و اخطاریه پلمب صادر شد.

وی افزود: از خانواده‌های محترم تقاضامندیم نسبت به خود مراقبتی از کودکان و فرزندان خود در این شب‌ها بیشتر دقت کنند تا مشکلی برای آن‌ها پیش نیایید.

فرمانده انتظامی اردستان با بیان اینکه پلیس یاور و همراه مردم است، خاطرنشان کرد: شماره پلیس ۱۱۰ آماده دریافت اطلاعات شما در خصوص فروش مواد محترقه و خطرناک است.

کد خبر 6777164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها