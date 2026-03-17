به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی «دکتر رامین صرامی فروشانی» با اشاره به اینکه در جریان تهاجم ناجوانمردانه آمریکایی و صهیونی اخیر، شاهد جلوه های درخشانی از همدلی آحاد مردم بودیم؛ گفت: پس از آغاز جنگ تحمیلی، جلسات توجیهی با همکاران برگزار شد و بسیاری از همکاران، علیرغم تعطیلات ابلاغی به صورت داوطلبانه و جهادی، عرصه خدمت را رها نکرده و متعهدانه در لحظات پرمخاطره جنگ، التیام بخش بیماران سرطانی بوده و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات جهاد دانشگاهی افزودند.

وی افزود: در جنگ رمضان که از شنبه نهم اسفند آغاز شد؛ تیم سلامت و درمان پژوهشگاه ملی سرطان در تمامی حوزه‌ها و سطوح با قوت پای کار بوده و به مردم ارائه خدمت نمودند.

صرامی فروشانی اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی اخیر، تمام خدمات ضروری پلی‌کلینیک تخصصی پژوهشگاه، بی‌کم و کاست ارائه شد و حتی برخی از پرسنل بیش از وظایف تعریف شده و مهمتر از آن‌به صورت داوطلبانه پای کار بودند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فرایند درمانی سرطان باید منظم و بر اساس برنامه تعیین شده پیش برود و هر گونه بی نظمی ممکن است درمان بیمار را با چالش مواجه سازد به همین علت تمام تلاش ما این بوده که روند درمانی بیماران بدون اخلال و کاملاً منظم به سرانجام برسد.

بنا به گفته سرپرست پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی از حیث علمی، زمان بندی دقیق شیمی درمانی و جراحی، نقشی حیاتی در درمان شرطان شایع بانوان دارد به همین علت دو بخش شیمی درمانی و جراحی پلی کلینیک تخصصی پژوهشگاه، مطابق روال معمول خود و بر اساس نوبت دهی صورت پذیرفته از ماههای قبل به صورت تمام وقت مشغول به فعالیت است و حتی پذیرای بیماران از مراکز درمانی دیگری بوده که بنا به هر دلیلی تعطیل بوده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: روز گذشته ۲۵ اسفندماه پلی‌کلینیک تخصصی پژوهشگاه با ثبت رکورد شیمی درمانی ۸۰ بیمار در یک روز؛ رکورد جدیدی زد این در حالیست که بسیاری از مراکز تعطیل بوده و بیماران زیادی به ما برای ادامه روند درمانی خود مراجعه کردند.

رامین صرامی فروشانی با اشاره به اینکه برخی از پرسنل حتی بعد از شیفت کاری خود برای ساماندهی وضعیت بیماران محل خدمت را ترک نکردند، ادامه داد: علیرغم شرایط خاص کشور، پزشکان و جراحان پلی کلینیک، اعمال جراحی و فرآیند شیمی‌درمانی را با دقت فراوان و مطابق با برنامه ریزی قبلی انجام دادند.

این مقام مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: پلی کلینیک فوق تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی همچنان در بخش‌های متعدد به ویژه بخش جراحی سرطان و شیمی درمانی با جدیت مشغول به کار است و کادر درمان متعهدانه علیرغم بمباران و دیگر چالش‌ها به کار خود مشغولند.