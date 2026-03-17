خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- عاطفه وفاییان: در روزهایی که کشور در سوگ رهبر شهید به سر می‌برد، خیابان‌های مشهد هر شب شاهد حضور گسترده مردمی است که با تجمعات خودجوش، عزاداری و سر دادن شعارهای حماسی، حمایت خود از نیروهای مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی را اعلام می‌کنند. این حضور شبانه که همزمان با بسیاری از شهرهای کشور شکل گرفته، به صحنه‌ای از همبستگی اجتماعی و نمایش اراده عمومی در دفاع از کشور تبدیل شده است.

این حضورهای مردمی، علاوه بر ایجاد همدلی در جامعه، پیام روشنی به دشمنان مخابره می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در تقویت روحیه نیروهای مسلح و جبهه مقاومت داشته باشد.

حضور شبانه مردم عامل تقویت جبهه مقاومت است

حجت الاسلام مهدی رحمانی، استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش «حضور میدانی مردم» در تقویت جبهه مقاومت اظهار کرد: استمرار تجمعات و حرکت‌های مردمی می‌تواند به خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان و تقویت روحیه رزمندگان و مسئولان کمک کند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به افزایش حضور میدانی مردم در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی بیان کرد: استمرار جهاد حضور مردمی، زمینه دفاع مشروع و مقابله با دشمنان را فراهم می‌کند و باید با ابتکار و نوآوری در این مسیر تقویت شود.

وی نسبت به برخی دیدگاه‌ها درباره کاهش یا تغییر شکل تجمعات مردمی هشدار داد و گفت: عده‌ای که غالباً حضور میدانی ندارند، با نیت دلسوزی یا از روی کم‌فهمی، نسخه‌هایی پیشنهاد می‌دهند که ممکن است به تضعیف این حرکت‌های پرشور منجر شود.

رحمانی یکی از این دیدگاه‌ها را انتقاد از شعارهای حماسی، دسته‌روی‌ها، حرکت‌های کاروانی، توزیع چای، پوستر و شابلون دانست و افزود: برخی می‌گویند این اقدامات مردم را خسته می‌کند، در حالی که شور و هیجان حماسی برای بخش بزرگی از جامعه جذاب است و در دل همین شور، شعور انقلابی شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به تجربه آیین‌های مذهبی گفت: همان‌گونه که شور حسینی زمینه‌ساز شکل‌گیری شعور حسینی است، این نمادهای صوتی و تصویری نیز می‌تواند به تقویت روحیه و انگیزه مردم کمک کند. به گفته او، همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید کردند که «محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است»، این جلوه‌های حماسی نیز باید تقویت و فراگیرتر شود.

رحمانی به انتقاد دیگری درباره تأثیر تجمعات بر اقتصاد مغازه‌های مسیر اشاره کرد و گفت: چنین نقدهایی پیش از این نیز درباره مراسم‌هایی مانند دسته‌روی‌های محرم و راهپیمایی ۲۲ بهمن مطرح می‌شد، در حالی که بسیاری از مردم با وجود مشکلات اقتصادی، از اموال خود می‌گذرند تا در صحنه حضور داشته باشند.

این استاد دانشگاه افزود: همین هم‌افزایی‌ها در بسیاری از موارد زمینه‌ساز شکل‌گیری مواسات و همدلی در جامعه می‌شود و تا زمانی که مردم برای آرمان‌های خود از دارایی‌هایشان هزینه نکنند، روحیه استقامت در جامعه شکل نخواهد گرفت.

وی با تأکید بر لزوم تقویت این حرکت‌ها خاطرنشان کرد: باید روحیه دهه شصت در جامعه احیا شود؛ شرایط امروز مردم یمن نیز تا حد زیادی یادآور همان روزهای ملت ایران است.

رحمانی تأکید کرد: تجمعات مردمی باید با کمیت و کیفیت بیشتر ادامه یابد و با ابتکارهای تازه در راستای خنثی کردن نقشه دشمنان و تقویت روحیه رزمندگان و مسئولان همراه شود، چرا که بخشی از سهم مردم در این نبرد تمدنی با همین حضورهای میدانی شکل می‌گیرد.

دعوت به تداوم عزاداری‌های حماسی تا چهلم «امام شهید»

حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم‌های عزاداری اخیر اظهار کرد: حضور پرشور مردم در خیابان‌ها و هیئات مذهبی، بسیاری از نقشه‌های دشمنان برای ناامن‌سازی کشور را ناکام گذاشته و لازم است این حضور تا چهلم «امام شهید» ادامه یابد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار کرد: پس از آنکه کشور مورد حمله مستکبران و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، آنان از قبل برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده بودند و حتی نیروهایی را در داخل کشور برای ایجاد ناامنی تجهیز کرده بودند.

وی افزود: دشمنان امیدوار بودند با آغاز حمله نظامی، این عناصر به خیابان‌ها بیایند و کشور را ناامن کنند و به نظام ضربه بزنند. در چنین شرایطی که ما رهبر خود را از دست داده بودیم، زمان صرفاً ماتم و عزای معمولی نبود، بلکه لازم بود این عزاداری‌ها به شکلی حماسی برگزار شود.

همتی‌فر ادامه داد: ضرورت حماسی بودن این مراسم‌ها در این بود که مردم حضور خود را در خیابان‌ها نشان دهند؛ چرا که چنین حضوری در خانه‌نشینی و صدور بیانیه محقق نمی‌شود و باید در جامعه و در میان مردم جلوه پیدا کند.

وی با اشاره به استقبال مردم از این مراسم‌ها گفت: الحمدلله حضور مردم فراتر از حد تصور و بسیار بیشتر از پیش‌بینی مسئولان بوده است. هر شب که به هیئات، خیابان‌ها و تجمعات مختلف سر می‌زنیم، شاهد افزایش جمعیت نسبت به شب قبل هستیم.

همتی فر تصریح کرد: مردم در این مراسم‌ها ضمن عزاداری، اشعار و شعارهای حماسی می‌خوانند و این حضور گسترده، دشمن را مأیوس کرده است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بازخوردهایی که در رسانه‌های خارجی و فضای بین‌المللی مشاهده می‌شود نشان می‌دهد این حضور مردمی بسیاری از دشمنان را ناامید کرده و بخشی از نقشه‌های آنان برای ضربه زدن به کشور و تجزیه ایران را خنثی کرده است.

وی از مردم، هیئات مذهبی، مساجد و تشکل‌های دینی خواست این حرکت را ادامه دهند و گفت: انتظار داریم این حضور مردمی تا چهلم «امام شهید» در خیابان‌ها و مراسم‌های عزاداری تداوم داشته باشد.

حمایت از جبهه مقاومت و تقویت روحیه نیروهای مسلح

رویا فنودی، استاد حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجمعات شبانه مردم در حمایت از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح اظهار کرد: این حضورها نشانه ای از روحیه ظلم‌ستیزی ملت ایران است و پیام روشنی به دشمنان مخابره می‌کند که ملت ایران در میدان ایستاده و از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به نقش حضور مردمی در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی بیان کرد: بر اساس روایات اسلامی، وعده الهی این است که در نهایت زمین از عدالت پر خواهد شد. برخی تصور می‌کنند برای تحقق این وعده باید جهان به طور کامل از ظلم و فساد پر شود تا زمینه ظهور فراهم شود، در حالی که مسئله اصلی ایجاد شرایط و آمادگی در جامعه و شکل‌گیری اقبال عمومی برای پذیرش عدالت است.

وی افزود: این اقبال عمومی می‌تواند به دو شکل شکل بگیرد؛ نخست آنکه بشر با افزایش آگاهی، معرفت و آمادگی به سوی عدالت و منجی گرایش پیدا کند و خواستار تحقق آن شود. حالت دوم زمانی است که شرایط سخت و فشارهای ناشی از ظلم باعث شود انسان‌ها به صورت اضطراری به سمت طلب نجات و عدالت حرکت کنند. در واقع این روایات خبر از آینده می‌دهند، نه اینکه الزاماً تحقق آن‌ها به شکل خاصی وابسته باشد.

فنودی با اشاره به سنت الهی در مهلت دادن به ظالمان گفت: در آموزه‌های دینی آمده است که خداوند به ظالم مهلت می‌دهد، اما این مهلت تا زمانی ادامه دارد که جریان ظلم‌ستیزی قیام کند. به محض شکل‌گیری قیام علیه ظلم، مهلت ظالمان پایان می‌یابد. تاریخ معاصر نیز نمونه‌هایی از این موضوع را نشان داده است؛ از سقوط رژیم پهلوی گرفته تا شکست رژیم صدام در جنگ تحمیلی.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: امروز نیز در نقاط مختلف جهان شاهد ظلم‌های گسترده‌ای هستیم که در فلسطین، غزه، لبنان، یمن و دیگر مناطق رخ داده است. این شرایط در عین حال زمینه بیداری ملت‌ها و شکل‌گیری جریان‌های مقاومت را فراهم کرده است.

وی با اشاره به سیاست‌های انقلاب اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی گفت: امام خمینی(ره) از ابتدای انقلاب اعلام کردند که اسرائیل یک غده سرطانی است و باید از منطقه محو شود. این سخن در واقع فریاد ظلم‌ستیزی بود، اما در آن زمان هنوز امت جهانی ظلم‌ستیز به طور کامل شکل نگرفته بود.

فنودی افزود: رهبر معظم انقلاب این مسیر را ادامه دادند و جریان ظلم‌ستیزی را جهانی کردند. امروز جبهه مقاومت در نقاط مختلف جهان شکل گرفته و حتی در کشورهای غربی نیز شاهد حمایت مردمی از مردم فلسطین و اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی هستیم.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: قرار نیست همه هشت میلیارد جمعیت جهان به جبهه مقاومت بپیوندند، بلکه به همان میزان که برای تحقق عدالت جهانی لازم است، نیروها و حامیان آن شکل خواهند گرفت.

وی با اشاره به اهمیت ایمان و استقامت در برابر دشمنان گفت: در قرآن کریم آمده است که شیطان با ترساندن انسان‌ها تلاش می‌کند آن‌ها را از میدان مبارزه دور کند، اما مؤمنان نباید از دشمنان بترسند و باید تنها از خداوند خوف داشته باشند.

فنودی افزود: تجربه انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نشان داد که وقتی مردم در میدان حضور داشته باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند بر آن‌ها غلبه کند. به همین دلیل حضور مردم در صحنه‌های مختلف، از جمله تجمعات و اجتماعات، نقش مهمی در تقویت روحیه نیروهای مسلح دارد.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: تجمعات شبانه مردم در شهرها پیام روشنی به دشمنان مخابره می‌کند؛ اینکه ملت ایران در کنار نیروهای مسلح خود ایستاده است و از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت حمایت می‌کند.

وی افزود: چنین حضورهایی علاوه بر ایجاد همبستگی اجتماعی، روحیه و انگیزه نیروهای مسلح را نیز افزایش می‌دهد. وقتی نیروهای نظامی حمایت و قدردانی مردم را می‌بینند، با قدرت و انگیزه بیشتری به مأموریت‌های خود ادامه می‌دهند.

فنودی خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، نصرت الهی زمانی شامل حال یک ملت می‌شود که مردم خود در مسیر حق قدم بردارند. بنابراین حضور مردم در صحنه و حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی و موفقیت باشد.

استاد حوزه علمیه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی، امید و اعتماد به وعده‌های الهی هستیم و باید با حفظ وحدت و استقامت، مسیر مقاومت و عدالت‌خواهی را ادامه دهیم.

حضور میدانی مردم در شب‌های اخیر، تنها یک مراسم عزاداری صرف نیست، بلکه به‌مثابه «جهاد حضور» و مشارکت مستقیم مردم در صحنه دفاع از کشور و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان تلقی می‌شود؛ حضوری که همزمان هم کارکرد فرهنگی دارد و هم پیام امنیتی و راهبردی برای بدخواهان ملت ایران مخابره می‌کند.

به نظر می‌رسد تداوم این تجمعات مردمی، علاوه بر تقویت همبستگی داخلی، نقش مهمی در افزایش روحیه نیروهای مسلح و جبهه مقاومت ایفا می‌کند؛ چرا که مشاهده همراهی و حمایت مردمی، پشتوانه‌ای معنوی برای مدافعان کشور به شمار می‌رود.