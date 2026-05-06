۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

«حجت الاسلام همتی‌فر» سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی شد

مشهد- حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر، معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با صدور حکمی به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر، که پیش از این سمت معاونت فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی را بر عهده داشت، به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب شد.

انتصاب حجت‌الاسلام همتی‌فر در حالی صورت می‌گیرد که ایشان پیشینه‌ای درخشان در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی این مجموعه دارند. انتظار می‌رود با توجه به تجارب و سوابق وی، شاهد پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استان خراسان رضوی در دوره جدید باشیم.

